Rocío Carrasco, desde el plató de Ana Rosa, insiste en que todavía no está "capacitada" para reconciliarse con su hija

Rocío Carrasco se ha sentado este miércoles en El programa de Ana Rosa, donde semanalmente trabaja su hija, Rocío Flores, para hablar de los próximos especiales de Montealto y que, por el momento, no están cosechando las audiencias esperadas en Mediaset.

Rociito ha repetido que no está preparada todavía para un reencuentro con su hija y ha dicho que dejará de hablar de ella y del episodio ocurrido en 2012 en los platós, como hizo en la primera docuserie, para no hacerle más daño.

"A mi hija la voy a dejar a un lado porque vuelvo a repetir, el volver a narrar lo que ya he contado y todo lo que ya he dicho, porque ya me hubiera gustado no vivirlo, lo único que genera es daño. A mí me mata, a ella le causa dolor, vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida, que es la que tengo que seguir contando para seguir adelante", ha dicho.

Lea también: La familia anónima de Rocío Carrasco, dispuesta a defenderla en Telecinco

En este sentido, ha explicado por qué habló hace unos meses del episodio por el que condenaron a su hija, por malos tratos a su madre, cuando era adolescente: "He contado lo imprescindible para que la historia que yo estaba viviendo se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos veinte años en los que he estado mermada, hundida, enterrada en vida y malviviendo de alguna forma se pudiera entender".

Por tanto, Rociito sostiene que contó este episodio porque era "la única forma" de que se comprendiera "la obra maestra del ser".

Por otro lado, la hija de Rocío Jurado ha asegurado que si hubiera dado otros pasos en el pasado, sus hijos estarían ahora con ella: "A mí me encantaría reescribir mi historia. Si la pudiera reescribir mis hijos, hoy por hoy, estarían conmigo. No hubiera cometido algunos errores que cometí".

El principal error, para ella, como explicó en la primera docuserie, fue compartir la custodia con Antonio David Flores: "Cometí el error de darle la custodia compartida a un psicópata. Cometí el error porque no quería causar daño a dos niños pequeños. Pero si yo todo eso lo pudiera volver a reescribir, hoy por hoy, la cosa sería diferente, pero hoy en día no puedo".

No está preparada para reencontrarse con sus hijos

Pese a contar su historia en televisión, todavía no se encuentra preparada para tener una conversación con sus hijos, Rocío y David Flores, en la intimidad. Esto ha respondido cuando Joaquín Prat le ha preguntado al respecto: "No estoy capacitada ni emocionalmente ni médicamente ni personalmente para dar pasos que se me piden de continuo y para responder a preguntas que me preguntan a diario. Las circunstancias no son adecuadas".

No obstante, espera que, en un futuro, la relación con sus hijos se encamine: "Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y cada uno sea consecuente y consciente. Necesito tiempo para recuperarme", ha sentenciado.