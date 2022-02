Alba Santana recibe tres millones de euros en metálico de Mila Ximénez y nada de su padre

A pesar de haber pasado los primeros años de su vida con su padre debido al divorcio entre el tenista y Mila Ximénez cuando ella tan solo tenía dos años, Alba Santana estaba inquebrantablemente unida a su madre y alejada de su progenitor, con quien no mantenía una buena relación. Especialmente desde que este se casará en cuartas nupcias con la colombiana Claudia Rodríguez en 2013.

En 2021, Alba lloró la pérdida de los dos. En junio se fue su madre a los 69 años, víctima del cáncer de pulmón que le diagnosticaron alrededor de un año antes.

Manolo Santana murió en diciembre, a los 83 años. El campeón del tenis sufrió un fallo cardíaco en un corazón que ya estaba lastrado por los rigores de la vida. A pesar de la nula relación que tenía con él, Alba viajó a Madrid desde Ámsterdam, donde reside con su marido y sus dos hijos, para darle el último adiós. No obstante, no estuvo presente en su incineración: "No he venido a dar el pésame a nadie", aseguró aquellos días.

Pocos meses después de la marcha de ambos, ha trascendido la herencia que ha recibido. Según Lecturas, por parte de la periodista de Sálvame, 3 millones de euros en metálico. La colaboradora no tenía propiedades a su nombre, vivía de alquiler cerca del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. El campeón de cuatro Grand Slam, en cambio, le ha dejado a su hija un "inexistente legado".

Santana trajo al mundo otros cuatro hijos. Tuvo a Beatriz, Manolo y Borja de su matrimonio con Fernanda Dopeso, con quien estuvo unido de 1962 a 1980; y a Bárbara (cuya existencia no trascendió públicamente hasta que la niña tenía seis años) con la azafata de vuelo Bárbara Oltra. De 1983 a 1986 estuvo casado con Mila y de 1990 a 2008 con la modelo sueca Otti Glanzelius, muy unida a Alba.