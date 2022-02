Bernardo Pantoja, padre de Anabel, lleva una semana en el hospital: su situación es "complicada"

Una imagen y un ingreso de urgencia hicieron saltar todas las alarmas sobre la salud de Bernardo Pantoja. Tras días de rumores, su hija Anabel ha desvelado cómo se encuentra y ha respondido a los que la critican por no cuidarlo personalmente en estos momentos tan delicados: "Yo no puedo estar porque estoy trabajando, para tener dinero y que a él no le falte de nada".

Entre lágrimas, la pantojita chica ha dado las gracias públicamente a Elio, un amigo de la familia que se está encargando de cuidar y acompañar a Bernardo estos días: "Elio es un ángel, no sé qué haría sin él, no tengo vida para agradecerle lo que está haciendo, todo lo que yo no puedo", ha dicho. "Es un amigo de la familia, su madre conoce a mi padre y él estuvo cuando a mi padre le cortaron la pierna... Siempre ha estado ahí". Ha sido él, en conexión con Sálvame, el que ha dado el último parte médico de Bernardo Pantoja: "Su problema es el de siempre, el azúcar, le están haciendo un chequeo. Está en una situación complicada, pero no es nada nuevo". Y ha desmentido las informaciones que apuntaban a un estado crítico: "No se está despidiendo. ¡Qué se va a despedir, si se acaba de tomar un descafeinado con tres paquetes de galletas! Está estupendo, deseando volver a su casa". Elio está acompañado por Junco, la mujer de Bernardo, que lo visita a menudo en el hospital. Y aunque Anabel no se ha trasladado a Sevilla para ver a su padre, está al tanto de su situación.

La sobrina de Isabel Pantoja, además, está muy molesta con la filtración de la noticia y los falsos rumores y ha cargado contra su compañero, Gustavo González, el primero que dio a conocer el ingreso de Bernardo Pantoja. "Hablaste de un diagnóstico médico y eso es ilegal. Dijiste que a mi padre le iban a cortar la otra pierna. Mi abogado lo ha visto todo y voy a por ti. Eres un periodista de m...", ha dicho furiosa al paparazzi este martes.