Belén Esteban, de Paracuellos a Dubai: el rey Juan Carlos ya puede comerse sus patatas y salmorejos

La ex de Jesulín de Ubrique está de enhorabuena. Tras varios meses de intenso trabajo para internacionalizar su marca, la princesa del pueblo ha llegado a Oriente. Concretamente a Dubai, donde reside desde hace más de un año el rey Juan Carlos, que ya puede tomarse un aperitivo con salmorejo y patatas fritas de la Esteban.

Belén anuncia su última conquista este miércoles en una exclusiva en la revista Semana y posa con un glamuroso outfit black&white al más puro estilo jequesa con la ciudad de fondo. "Siempre he creído que cuando sigues tu corazón, las cosas más bonitas ocurren. Dubái es mi próxima parada", ha escrito junto a la imagen en redes sociales.

La tertuliana de Sálvame se estrenó como empresaria el pasado mes de abril con gazpacho y salmorejo. La acogida fue un éxito y las ventas abalaban el producto, a pesar de las consideraciones de la OCU. Tras situarse en tres mil puntos de venta españoles, la Esteban se vino arriba y expandió su marca con nuevos productos: cremas y patatas fritas. En septiembre, Informalia anunció en primicia que la de Paracuellos y su equipo ya hacían planes de internacionalización. Tras entrar en los mercados de Nueva York y Frankfurt, los productos de Belén Esteban han llegado a Dubai.

La madre de Andreíta está feliz con esta nueva faceta profesional: "Cuando empecé fue un mundo nuevo, yo iba y voy a todas las reuniones. Vendo mi producto, cuento con la ayuda de mi equipo, pero yo estoy al pie del cañón, sabía lo que vendía. Ya somos más de 50 personas trabajando, cuando voy a las fábricas y veo los puestos de trabajo que hemos creado me hace muy feliz", ha dicho. Ella siempre ha soñado con tener un negocio de estas características: "El mundo de la patata es muy complicado, pero yo sabía que quería la de cuando yo era pequeña, la de la churrería, y quería una bolsa que no fuese cara y que no estuviese llena de aire, porque muchas veces he abierto bolsas y están por la mitad. Y sobre todo el sabor de la patata que es buenísimo".

Su marido, el conductor de ambulancias Miguel Marcos, la apoya en todos sus proyectos: "Es mi mano derecha, mi marido, estamos muy felices con todo, yo me dejo aconsejar muy bien por mi marido".