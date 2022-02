Alec Baldwin, demandado por homicidio tras la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje de 'Rust'

Cuatro meses después de la trágica muerte de Halyna Hutchins durante el rodaje del western Rust, el actor y productor del mismo, Alec Baldwin, ha sido demandado oficialmente por homicidio. El marido y el hijo de la directora de fotografía fallecida le acusan de no haber garantizado la seguridad del equipo en el set de grabación.

Halyna murió el 21 de octubre, cuando el propio Baldwin disparó un arma que debía ser de atrezzo y resultó portar munición real. La investigación se centró, en un primer momento, en la armera responsable del film, Hannah Gutiérrez-Reed, una joven de 24 años que se estrenaba en el puesto: "Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada", declaró a la policía. Sin embargo, también habló de "sabotaje" y acusó a los responsables de reducir el personal al mínimo hasta el punto de sobrecargarlos de trabajo y crear un ambiente inseguro.

Ahora, Matthew Hutchins y su hijo, Andros, encabezan la demanda contra Alec Baldwin y el resto de los productores de la película. Sus abogados han presentado un documento enumerando los fallos de seguridad en el set y hablan de "evidencias abrumadoras". "La conducta imprudente y las medidas de reducción de costos de Baldwin y los productores de la película condujeron a la trágica muerte sin sentido de Halyna Hutchins", ha dicho este martes el abogado Brian Panish en rueda de prensa.

La demanda señala, además, que el actor nunca revisó el arma antes de usarla y apuntar directamente a Hutchins. "Hay muchas personas responsables, pero Baldwin era la persona que sostenía el arma. De no ser porque él disparó, ella no habría muerto". Halyna resultó herida de muerte, y el director del film, Joel Souza, fue herido grave y tuvo que ser trasladado crítico al hospital. Baldwin afirmó que no sabía que el arma estaba cargada y que no apretó el gatillo. Se mostró devastado en su primera entrevista: "Nunca apuntaría a alguien con un arma y apretaría el gatillo. ¿Cómo llegó una bala de verdad al set? No tengo idea, alguien puso una bala de verdad en la pistola, una bala que no debía estar allí", dijo entre lágrimas.

No es la primera demanda a la que se enfrenta el actor. En noviembre, el jefe de iluminación, Serge Svetnoy, presentó una contra Baldwin, el subdirector asistente, David Halls y la encargada del control de las armas, Hannah Gutierrez-Reed. Él estaba al lado de la fallecida cuando ocurrieron los hechos, incluso recordó que la pólvora le salpicó en el rostro y también que tuvo en sus brazos a la directora de foto hasta que perdió la vida 20 minutos después de recibir la bala. "Varias armas se dejaron desatendidas, en el suelo y sin supervisión", dijo el técnico, que responsabiliza de lo ocurrido a los tres demandados.