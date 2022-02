Los audios inéditos de Amador Mohedano: de "Antonio David no manipula" a "la niña tuvo un arrebato con la madre"

El ex marido de Rosa Benito ha respondido a las últimas declaraciones de su sobrina en una conversación que ha sido emitida este martes. En ella, Amador Mohedano habla de su relación con Antonio David, de la agresión de Rocío Flores a su madre y de la apertura del testamento de Rocío Jurado, que marcó un antes y un después en la familia.

Ocurrió seis meses después de la muerte de la chipionera. A cada cual dejó lo suyo y fue Ana, la albacea y amiga de Fidel, la encargada de organizar el reparto. Según Amador, su cuñado José Antonio y él detectaron un problema en la valoración de las partes: "Consultamos con un abogado y nos dijo que no estaba bien, que nos estaban engañando. Cuando se lo dijimos a Rocío nos dijo 'Buscaos la vida'. Nos mató. Después, la albacea nos dijo que si no aceptábamos el acuerdo, al día siguiente lo dejaba todo en Hacienda". En los audios, emitidos en Sálvame, también ha desvelado: "Ella barrió para Rocío, se llevaría un dinerito bajo cuerda".

También ha comentado cómo ha sido su relación con Antonio David Flores: "Tuvimos una guerra con él al principio de la separación y luego se calmaron las cosas. No me creo que sea un manipulador y sus hijos hablaban maravillas de él, ¿cómo vamos a pensar que está manipulando ni engañando?". Afirma, además, que su sobrina era "muy despegada de la familia" y que le dijo que había tenido una pelea con su hija que no quería contarle por teléfono. "Cuando lo vi publicado, llamé a Rocío Flores y le pregunté. Me dijo que había sido un arrebato, que estaba harta de sentir que ni ella ni su hermano pintaban nada en esa casa, que lo único que importaba era Fidel. Dice que se cansó y tuvo un arrebato, muy mal por su parte. Lo que hizo estuvo muy mal".