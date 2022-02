Sandra Barneda y Nagore Robles: su historia de seis años de amor que comenzó en un plató de Telecinco

"Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mútuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra". Con estas palabras en sus redes sociales, Sandra y Nagore hacían oficial su separación.

El amor entre ellas surgió hace seis años en un plató de la tele. Así se lo contaba Sandra Barneda a Jesús Calleja en enero de 2020 en su programa de Cuatro, Planeta Calleja, que grabaron en Malasia. En 2016 Nagore participaba en los debates de Gran Hermano VIP 4, que conducía Sandra los domingos por la noche en Telecinco. Un año después, en un mensaje de Instagram, la presentadora y escritora publicó unas palabras muy especiales que anunciaban el estreno del espacio Última Hora y también el amor que había surgido entre ellas: "Fue difícil compartirte y más en un plató, pero qué hay que no superemos. Siempre es un placer tenerte cerca. Eres de las mejores colaboradoras y esta noche es un doble placer que estés en el elenco de los elegidos para la 'Última Hora'. Sí, ya sé que no es tu foto favorita, pero a mí me encanta".

Sandra se vació en el programa de Calleja. "Enamorarme de Nagore es lo más fuerte que me ha pasado en la vida", decía muy emocionada. En 2019 las dos presentadoras de Mediaset se separaron, pero superaron la crisis y se dieron una segunda oportunidad.

La reconciliación llegó en junio de 2020. La propia Barneda lo confirmaba con un mensaje que lanzó en sus redes con motivo del Día del Orgullo: "Reservado mi derecho a besar a quien quiera. Reservada para ti. Creciendo juntas." Ahora ambas han tomado caminos separados.