El tío de Rocío Carrasco, José Antonio, se reafirma y advierte: "Hablaré cuando llegue el momento"

José Antonio Rodríguez, el marido de Gloria Mohedano, se alzó hace unos meses como el portavoz de la familia. Por este motivo, el pasado viernes entró por teléfono al último especial de Rocío Carrasco, generando una gran polémica por sus declaraciones.

En su criticada llamada, el cuñado de Rocío Jurado aseguró que no se creía "la pelea" de su sobrina con su hija, Rocío Flores, cuando esta última era adolescente: "No nos la creemos, porque conocemos la dos versiones", insistió él, a pesar de que existe una sentencia en contra de esta última por maltrato a su madre.

Este martes, José Antonio ha contado a la prensa que se encuentra "bien" y ha advertido: "Ya hablaré cuando llegue el momento. Es lo único que os puedo decir ahora mismo". Eso sí, de momento no dice cuándo: "Eso no depende de mí".

No obstante, ha retirado que, pese a las críticas que ha recibido en los últimos días, su postura sigue siendo la misma: "El mensaje es lo que he mantenido todo el tiempo".

El marido de Gloria en su llamada, insistió en que quería que Mediaset le diera la oportunidad de dar su versión, aunque lo único que repetía en la llamada es que no se cree a su sobrina. Tras colgar, Jorge Javier Vázquez se mostró tajante: "Que nadie se vuelva a preguntar por qué Rocío Carrasco no llama a su familia. Si este es el nivel, no me extraña que lleves tantos años sin hablar con ellos. Sois unos desalmados", apuntó.