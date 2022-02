Victoria Federica: así preparan sus asesores el salto internacional de la sobrina más cool del Rey

La sobrina del Rey ha profesionalizado su imagen y ha creado su propio estilo, muy personal y de aire boho-chic. La prensa británica ensalza su figura y recuerda los años de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar en un internado cerca de Londres.

Victoria Federica, como adelantábamos desde Informalia el pasado 6 de febrero, ha sabido hacer negocio con su popularidad, sea por su sangre azul o por su habilidad para explotar su imagen chic.

Como contábamos a raíz de su reciente asistencia en el SIMOF, fue la única invitada que acudió previo pago al certamen de moda sevillano. "Aunque no pagada por nosotros", nos explicaba una persona de la organización. Y es que Vic es de las influencers más cotizadas del momento. Cuenta con una agencia de representación que gestiona sus apariciones en las distintas alfombras rojas. Los expertos en estos temas, estiman que el caché de la nieta de Juan Carlos I por posar en el photocall y asistir a una fiesta, podría ser de unos 7.000 euros. La hermana de Froilán ha hecho que ahora sea él, que sea llamado el hermano de VF. Ella es foco mediático de la prensa internacional, probablemente, espoleada por los expertos en comunicación que explotan su imagen. Medios británicos destacan sobre todo su capacidad para ser ella misma, conjugando tendencias y elegancia.

El buen trabajo de los asesores de comunicación de Victoria Federica tiene su fruto más allá de nuestras fronteras. Es verdad que cuentan con el as en la manga de que es sobrina del jefe del Estado. "Victoria gana crédito, gracias a su estilo elegante", señala Daily Mail. Los medios también ensalzan que la influencer, que pertenece a la nueva generación de royals europeos, tiene una gran seguridad a la hora de posar en un photocall y enfrentarse a las cámaras. "La it girl de la que nunca has oído hablar", reza el titular del rotativo, que destaca también su "figura muy chic".

La prensa internacional cita a la sobrina del rey Felipe VI como "una estudiante de dirección y administración de empresa" en la Facultad de Estudios Internacionales (CIS) de la Universidad Americana en Madrid, y destaca su "vida glamourosa". "Se ha hecho un nombre en la escena social europea", publica The Australian Times. Victoria sale desde 2019 con el Dj Jorge Bárcenas, al que conoció festival Starlite de Marbella (Málaga).

Tirando de hemeroteca, el Daily Mail recuerda que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar asistió a un internado británico, el Mayfield St Leonard's, a unos 60 kilómetros de Londres, en Sussex. La nieta de los Reyes eméritos además de los estudios, practicaba hípica, una gran pasión heredada de su madre, y tenis. Allí compartía el aula con otros royals y miembros de familias de la aristocracia.

Las normas del internado de Sussex

Los horarios eran estrictos en el colegio. Los días de diario se levantaban a las 7:00; los sábados, a las 8:00; y los domingos, a las 9:00. "Si se incumplen estas normas, hay castigos", decía entonces el director de comunicación del centro. Recuerda el rotativo, mencionando al entorno que coincidió con la sobrina de don Felipe en el internado, que la joven Marichalar Borbón sacaba "buenas notas" y que no tuvo problemas "en adaptarse" a las normas. Sin embargo, Victoria Federica, por su carácter curioso y su edad adolescente, protagonizó entonces alguna pataleta.