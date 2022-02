Antonio David Flores muestra su vida laboral y reta a Fidel Albiac: "Enséñanos la tuya"

El ex de Rocío Carrasco ha lanzado este lunes un nuevo vídeo en su canal de Youtube en el que muestra dos documentos que había prometido a la audiencia: su vida laboral y la sentencia de su despido de La fábrica de la tele. Sobre el primero, ha sido tajante: "Llevo casi 14 años cotizados en la Seguridad Social, otros cinco en el ISFAS (como Guardia Civil) y desde el 2001 al 2011 facturando a través de una sociedad. Jorge Javier dice que soy un vago, que no trabajo... ¿Por qué no le pedís a Fidel que os enseñe su vida laboral? Así le haces ver al público lo que has cotizado, todos esos años que llevas trabajados", ha dicho.

A continuación, Antonio David Flores ha mostrado también la sentencia que le ganó a La fábrica de la tele, a la que demandó por despido improcedente. "Os la pongo despacito para que todos la podáis leer", ha dicho. En la misma, el Juzgado de lo Social número 42 de Madrid califica su despido como "nulo" y condena a la productora a pagar una indemnización de más de 80.000 euros.

Lea también - Antonio David Flores gana: la Justicia condena a Sálvame a pagarle más de 80.000 euros por su despido

En ella, la jueza subraya "una voluntad deliberadamente buscada de que el actor no conociera su despido hasta el momento de la emisión del programa, lo que permite corroborar la finalidad de la empleadora de sacar rédito empresarial a dicho despido". Destaca también que "tanto la escenografía como las expresiones y mensajes transmitidos y trasladados por la dirección (a través de su presentadora) a la audiencia del programa (en el que se anuncia el despido) se dirigen a tildar al demandante de maltratador".

LO PROMETIDO ES DEUDA. Aquí tenéis la sentencia INTEGRA de mi despido nulo y toda mi vida laboral.https://t.co/xHEUeF7mjS — ANTONIO DAVID FLORES (@adavidflores) February 14, 2022

Recoge, además, "la voluntad de la empleadora de utilizar el despido para realizar un juicio público paralelo sobre unos hechos que ya fueron objeto de una decisión judicial firme y, obviando estos extremos, castigar al actor en la forma que está a su alcance, que es transmitiendo a la audiencia que el demandante es un maltratador y que por ello se le ha expulsado del circuito televisivo sobre el que Mediaset tiene competencia". Y finaliza: "No es, desde luego, una especial sensibilidad y toma de conciencia respecto de la lacra social que constituye la violencia de género lo que motiva la actuación de la empresa pues de ser así hubiera bastado con no prorrogar el contrato laboral que le vinculaba con el demandante, habiendo cesado la relación laboral con él meses antes de la emisión del programa Rocío, contar la verdad para seguir viva".

Además, el padre de Rocío Flores ha incluido en su vídeo un rótulo con una indirecta para su ex mujer: "11 meses sin haber solicitado la reapertura", refiriéndose a la promesa de la hija de La más Grande de presentar nuevas pruebas en el juzgado para reabrir la causa de supuestos malos tratos físicos y psicológicos en su contra.