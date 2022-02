Antonio Resines reaparece: "Tengo una atrofia muscular del 80 por ciento, camino con andador"

El actor, que pasó 38 días en la UCI luchando contra una neumonía por Covid, ha regresado a la televisión este lunes. Una conexión desde su casa y de pocos minutos, pero suficiente para tranquilizar a todos los que le admiran y le quieren: "Me he librado de una buena. Esto es muy serio, por favor, que todo el mundo se vacune".

Antonio Resines, colaborador de El Hormiguero, le ha contado a Pablo Motos cómo empezó todo: "Me hice unos antígenos y dieron negativo pero al día siguiente empecé con un poco de fiebre y ya la PCR salió positiva. Estuve unos días en casa y empecé a toser. Me llevaron al hospital y desde entonces ya no recuerdo nada", ha contado. "Cuando desperté pensé que habían pasado cinco días, cuando me dijeron lo que había pasado, me acojoné. No me he enterado de nada".

El actor ha contado su experiencia en la UCI: "Yo estaba en un mundo paralelo que no tenía que ver con la realidad, era un mundo extraño. Se pasa mal porque no controlas. Lo bueno es que hay gente que estudian, se dejan la vida... Hay que apoyar a la Sanidad Pública", ha dicho emocionado. "Había 14 turnos en la UCI y de 97 personas que estábamos ingresadas, nos hemos salvado 80", ha desvelado.

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEH pic.twitter.com/otu7A6U0aT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

Ahora, Resines tiene por delante una dura recuperación que afronta con la fuerza que le caracteriza: "Me canso mucho al hablar y he adelgazado, tengo una atrofia muscular del 80%, no tengo músculos, ando mal, con ayuda de andador. Me recuperaré pero es lento y complicado. Me he librado de una... ese es el resumen".