Antonio David Flores pierde todos los apoyos de la familia de Rocío Jurado

Los que antes estaban a su lado, ahora le niegan el pan y la sal; es como si Antonio David Flores no existiera para la familia de la fallecida Rocío Jurado, no quieren ni verle. Y eso no significa que se posicionen del lado de Rociito, siguen los enfrentamientos entre las dos partes, y la hija de La más Grande reconoce públicamente que no tiene la menor intención de reconciliarse con los Mohedano y los Ortega.

Por mucho que la esposa de Fidel Albiac asegure que su ex marido Antonio es el maestro de ceremonias que coacciona a su familia materna, todos se salen por la tangente y repudian al ex guardia civil. El mismo José Ortega Cano ha dejado muy claro que no mantiene la menor relación con Antonio, se desmarca claramente de este último. Tal y como están las cosas, mejor tenerle más lejos que nunca.

A Gloria Camila Ortega, con quien sí le unen lazos muy especiales es con su sobrina Rocío Flores, con la que estuvo el pasado fin de semana. Se quieren y se apoyan mutuamente. Son como hermanas. Fidelidad a prueba de cualquier tipo de Rociitos.

Por su parte, Rocío Carrasco recomienda a su hermana Gloria que se aleje del enfrentamiento familiar y se plantea una futura cita con ella para limar asperezas. Y Gloria deja abierta la puerta a ese esperado encuentro.

Otra cosa son los ataques y cambios de rasero de algunos presentadores y contertulios de Mediaset. Ahora se han sacado de la manga un audio que permite escuchar al representante de Rocío Flores, Agustín Etienne, dándole indicaciones a su clienta sobre qué decir en plató. En Telecinco esgrimen esa prueba como si fuera inhabitual que las personas presentes en un plató escucharan por un pinganillo o del modo que sea indicaciones de un mánager, director de programa o lo que sea. Como si no fuera práctica habitual por ejemplo para Kiko Hernández o Kiko Matamoros, y no digamos los propios presentadores. Además, el haber escuchado que una vez Rocío Flores recibía indicaciones de Etienne no implica que lo haga más veces. Tampoco se han mostrado pruebas de que sea Antonio David quien hable a su hija. ¿Y si lo hiciera? ¿Es que a Rocío Carrasco no le han indicado nunca? Pero si tiene hasta guiones.