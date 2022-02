Gloria Camila rompe todos los puentes con Rocío Carrasco: "No voy a ponerme en contra de Antonio David"

La hija de Ortega Cano ha respondido este lunes a la entrevista de su hermana tras la emisión de El precio del silencio. Tajante, ha dejado claro que apoya a su padre, a sus tíos y que no va a alejarse de ellos, tal y como su hermana le aconsejó. Tampoco de Antonio David Flores: "No voy a ponerme en su contra. Ya hablé con él lo que tenía que hablar y conmigo siempre se ha portado bien".

Gloria Camila ha sentenciado su posible reconciliación o acercamiento con Rocío Carrasco. "Yo hablo de lo que quiero, puedo y creo que debo hablar. No siento que me echan al ruedo. Aquí hay muchas víctimas, mi sobrina Rocío lo está pasando muy mal y lo lleva pasando muy mal mucho tiempo", ha dicho rotunda. "Yo conozco historias, pero como estoy manipulada e influenciada, pues no voy a contar nada, voy a esperar a escucharla a ella. Yo no tengo miedo de descubrir ni de saber, estoy expectante, a ver qué cuenta y qué tenemos que descubrir los que no conocemos su verdad".

La hija de Ortega Cano sigue reclamando a su hermana los papeles que guarda en su poder: "Yo solicité todo documento con titularidad de Rocío Jurado, no solo los manuscritos. Preferiría que me los enseñara ella a tener que verlos en televisión o pedírselos en un juzgado. Ella dice que me van a hacer daño: prefiero saber la verdad aunque duela que vivir mil mentiras". Y apunta: "No estoy protegiendo a mi padre, sino la intimidad de mi madre. También me llama la atención que todos parecen saber el contenido del único papel que entregó en los juzgados, porque está judicializado y, en teoría, nadie debería saber su contenido".

Por último, la tertuliana de Ya son las ocho ha querido dar su opinión sobre la polémica intervención telefónica de su tío José Antonio, marido de su tía Rosa: "Mi tío no estuvo acertado, no tenía que haber llamado porque era terreno hostil, pero tampoco le guardaron el respeto, le vacilaron mucho, si no piensas como ellos te machacan".