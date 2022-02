Ana Rosa Quintana reaparece con buenas noticias: "Estoy en la recta final de la quimio"

La presentadora, que se retiró temporalmente de la televisión para luchar contra su segundo cáncer de mama, ha querido agradecer el apoyo y cariño recibido estos meses con un mensaje en redes sociales donde comparte buenas noticias: "Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio".

Ana Rosa Quintana ha compartido una imagen en la que aparece sonriente, relajada y con un libro en las manos: "Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", ha escrito.

Muchos de sus seguidores le han transmitido su alegría por el 'nuevo parte', algunos tan conocidos como Paula Echevarría ("Qué bien verte un poquito y verte bien"), Ainhoa Arteta ("Estás estupenda y eres una fuente de fuerza y inspiración para todos") o Joaquín Prat ("Feliz de verte tan bien").