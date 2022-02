Lequio dice que Rocío Carrasco no considera a Gloria Camila "hija de su madre"

El análisis que ha hecho Alessandro Lequio sobre la relación de Rocío y su hermana puede traer cola. Además, lejos de sosegarse, el italiano ha soltado una perla sobre la paternidad: "La vocación de padre es una vocación de riesgo", en referencia a Rocío y su hija Ro.

El italiano ha señalado que Rocío Carrasco tiene una actitud complaciente con su hermana, Gloria Camila, y ha explicado sus razones en El programa de Ana Rosa: "El problema de fondo, para mí, es que Rocío Carrasco no considera a su hermana hija de su madre. Habla de ella con una condescendencia que es perfectamente despectiva. Para ella esa niña no es hija de su madre". Isa Pantoja ha saltado de inmediato con un espontáneo "¿de dónde sacas eso tú? Al contrario, no la culpa de nada". Isa ha insistido: "¿En qué te basas?" Y Lequio ha seguido sosteniendo su teoría: "En su actitud, en su tono "

Una bomba de relojería en una familia que ya está rota. Además, Lequio ha invitado a Rocío Carrasco a que dé un paso adelante y perdone a su hija. Estas palabras llegan después de que la estrella de 'Montealto' haya confesado que no entiende por qué su hija nunca le ha pedido perdón: "Si a ella no le importa el dolor mío, ¿de qué me sirve a mí?" Carrasco añadió: "Me falta al respeto, se está equivocando y está haciéndome daño".

Ante esta tensión entre madre e hija, Lequio ha comentado en el matinal de Telecinco: "Lo equivocado de esta historia es que se plantee quién es el bueno y quién es el malo. Esta es la historia de una familia rota y la única solución es la reconciliación". Lejos de sosegarse, el italiano aún se ha crecido más: "Todos conocemos historias de jóvenes conflictivos, la última hace poco. Y con hechos mucho más graves que la sentencia que señala Ro. En la mayoría de los casos, hemos conocido la reconciliación. La vocación de padre es una vocación de riesgo. Eso lo sabemos todos. Pero yo creo que un padre siempre se tiene que arriesgar a perdonar. Y aquí eso no lo estoy viendo".