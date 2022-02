Rosa Benito le canta las cuarenta a Rocío Carrasco: "Yo soy muchas cosas, pero veleta no"

Rocío Carrasco dijo este viernes que su tía, Rosa Benito, era una "un poco veleta" y que se mueve "según le viene el aire, dependiendo de quién le dé el toque de atención". La ex de Amador Mohedano, indignada, ha respondido a su sobrina este lunes, aunque también le ha vuelto a tender su mano.

"Yo soy muchas cosas, pero veleta no", ha asegurado Rosa en Ya es mediodía. Está cabreada porque, según ella, sacó la cara por su sobrina cuando nadie, ni mucho menos los que ahora son sus amigos de Sálvame, lo hacían: "La he defendido ante todos estos que ahora la están poniendo de maravilla, durante muchos, muchos años", ha señalado.

Así las cosas, manteniéndose firme en su postura, ha reiterado lo que siempre le ha parecido mal de su sobrina, que no tenga contacto con sus hijos, Rocío y David: "Yo a mis hijos los defendería por encima del bien y del mal (...) Yo veleta, no, yo tengo a mis hijos que me dicen 'mamá, tranquilita'. Yo no soy la Rosa loca que entraba en todos los ruedos, yo estoy más pausada, más tranquilita".

Por este motivo, se siente profundamente dolida con ella: "¿Ahí no era veleta? ¿Era la tita? Yo jamás he cambiado de opinión sobre Antonio David Flores Cuando iba a Sálvame yo me sentaba en una salita porque no quería coincidir con él", ha recordado.

En este sentido, ha insistido en que siempre ha estado en contra de Antonio David: "No me he considera veleta en la vida, que cambie de opinión cómo ser humano sí ¿Los que han cambiado de opinión también son veletas? Con el único que no he cambiado de opinión es con Antonio David Flores ".

Pese a todo, Rosa le ha vuelto a tender la mano a Rociito: "Me gustaría tener una conversación contigo, hablar, decir lo que nos tengamos que decir (...) Me gustaría sentarme y que me contaras, yo si te quiero en mi vida. Yo la quiero y ella lo sabe".

No obstante, la cuñada de Rocío Jurado no da el paso de llamarla: "No hago esa llamada para que no piensen que lo hago por miedo. No le tengo miedo a nada, me da igual, no hay filtros. Lo vuelvo a decir, esto aquí y yo sí te necesito", ha sentenciado.

Rosa mantiene una relación cercana con los familiares de su marido a pesar de que ambos pusieran fin a su matrimonio en 2013. En los últimos días, además, ha intentado mediar en la polémica de "los inmigrantes" entre Fidel Albiac y Gloria Camila, pidiendo que no se eche "más gasolina al fuego" entre un 'bando' y otro.