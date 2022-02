Anabel Pantoja y el predictor: de la broma pesada en Telecinco al gran motivo de ruptura con Omar

Desde que se filtró que su matrimonio con Omar Suárez estaba roto, tan solo cuatro meses después de su enlace, previa exclusiva de por medio, Anabel Pantoja no sale de un disgusto y se mete en otro. El que más ha encolerizado a la prima de Kiko Rivera nace de una mentira que recorre los pasillos de Mediaset.

Hemos visto a Anabel Pantoja enterarse, predictor en mano, de que estaba embarazada. En pleno directo, durante Sálvame, sus compañeros de plató le sacaron el test y Carlota Corredera, con expresión grave, fue la encargada de torturar a la pobre mujer: Anabel ponía una cara desencajada y tras comprobar el positivo leía una y otra vez las instrucciones del predictor muy preocupada. Era una broma.

Pero las habladurías sobre si la sobrina de Isabel Pantoja estaba o no en estado llegaron a tal punto que Anabel difundió a través de su cuenta de Instagram las imágenes de Omar tocándole la tripita y de un test que daba negativo, y en el texto se podían leer varias frases: "Cuando esté en en el estado que esté lo diré", se comprometió. También escribió: "Te amo, Omar Sánchez. Lo nuestro llegara? cuando tu? y yo queramos". Era el 22 de febrero, o sea, hace solo un año.

Con los niños no se juega

Bromas aparte, en su reciente exclusiva para Semana, a Omar le preguntaban al final de la entrevista si antes de separarse, en sus planes futuros junto a Anabel, iban a buscar descendencia. ¿Tú querías tener hijos?, le plantean directamente. La respuesta de El Negro es tajante: "Sí, me encantaba y me encanta la idea", contesta él.

Antes, Anabel había sido la primera en poner el foco en el problema de su relación nada más confirmar su ruptura: "Omar y yo no llegamos en plenitud a la boda, yo estaba a un sesenta por ciento cuando nos dimos el 'sí, quiero". Pero había un contrato y un dinero de por medio, no lo olvidemos.

Además, Anabel aseguró que después de la boda le pasó "algo personal". "Algo mío que me marca. Me pasa algo a mí y lo vivo yo sola. Y entonces seguimos adelante. A partir de ahí es cuando me noto rara". Pero no quiso dar más detalles. Dijo que no iba a hablar de eso. Eso desató una ristra de especulaciones.

Volviendo a Omar y su exclusiva en Semana, vemos que él fue un poco más allá: "En Cantora ocurrió algo que hizo replantearme el futuro de la relación". Eso fue inmediatamente después de la boda en La Graciosa, cuando Anabel fue a la finca de su tía tras la muerte de Doña Ana.

Ambos terminaron llorando.

En la entrevista se le pregunta a Omar qué es eso que ocurrió, y él dice que es algo que no pueden contar, que así lo han decidido ambos. Pero asegura que, estando ella allí, le llamó por teléfono y ambos terminaron llorando. "No hemos sabido gestionar lo que ha pasado", reconoció. "No me podía creer lo que estaba pasando, ella dice que no estuve a la altura, yo creo que sí, hice lo que tenía que hacer, a partir de ese momento me hundí", explicaba Omar en el semanario, para añadir que en ese momento "se rompió un poco todo".

Un gran error

Pero cuando se le cuestiona por qué si ocurre algo tan intimo, personal y delicado que no quieren que se sepa, él no acude a Sevilla a apoyarla, el canario lo explica así: "Me asusté, estaba enfadado y no fui un hombre, fue un gran error, pero lo pasé muy mal y ella también".

Lo curioso es que, tras este enigmático episodio, la siguiente pregunta que le hace la autora de la entrevista, la periodista Marta Bolonio, es: "¿Tú querías tener hijos?" La respuesta de Omar: "Yo sí". "¿Y Anabel? Ella no".

Cuando, Anabel fue consciente de esta información, nos consta que se enfadó, y mucho, sobre todo, porque Omar y ella habían pactado no hablar jamás del tema. Sin embargo, varios compañeros de Anabel, de Sálvame, dejaron claro que ella se lo había contado. ¿Qué se supone que les había contado?

Es el caso de Kiko Hernández, que aseguró que ella se lo había dicho pero que, por respeto, no lo iba a revelar. Carmen Alcayde también desveló que Anabel se lo contó a María Patiño. "Muchos de los componentes de Sálvame dicen saber de qué se entera Anabel estando en Cantora y cuál fue la decisión que tomo. Y además se empeñan en decir que lo que decidiera lo hizo de forma unilateral", nos explican desde dentro de la cadena.

La broma del predictor: ¿embarazada?

Esto llega a oídos de Anabel, que ya fue víctima de esta misma mentira hace un año, y en pleno directo, y todo resultó ser una broma para ganar audiencia viendo cómo reaccionaba la supuesta embarazada. Ahora, tras la boda y la separación, no está Anabel para estas bromas. Conocedora de que media cadena, sin decirlo en pantalla, se están contando entre ellos, sin tener confirmación, cosas que ella no quiere que se sepan, Anabel está disgustada. Pero, a diferencia de la otra ocasión, como ahora nadie lo dice a la cara, ni siquiera puede negarlo, y entra en cólera, con un disgusto terrible.

"¿Cuál es esa mentira que tanto indigna a Anabel?", preguntamos a la fuente: "Que en la cadena existen varios rumores acerca de lo que ocurrió en Cantora", nos dice. "Pero de todo lo que se comenta entre los trabajadores de Mediaset, el que tiene muy, pero que muy preocupada a Anabel, es que ella descubrió en Cantora y que, tras valorarlo, tomó la decisión de llamar a Omar para contárselo y hablar con él. Entonces se pusieron a llorar, luego Omar se enfadó y decidió no ir a Cantora para apoyarla", relata nuestro informante.

"¿Por qué está tan enfadada Anabel?"

"Ella no puede salir en pantalla a negar lo que nadie a llegado a decirle a la cara, pero es consciente de que todo el mundo tiene eso en la cabeza, y no puede soportarlo", añade nuestro confidente. "Está claro que la conversación de Omar y Anabel no tuvo un final feliz", señala.

Para colmo, esta supuesta mentira no solo es un murmullo en los pasillos de Telecinco. También es el que circula en las redes sociales. No cuentan que algún compañero es quien se ha encargado de extenderlo. Es normal que tenga a Anabel cabreadísima sobre todo porque ha salido de la misma empresa en la que ella trabaja.

anabel pantoja se entera de que está embarazada en directo y se cree que es una broma del programa



ME MEO pic.twitter.com/POWIoqlFUl — peri (@T5Comento) February 22, 2021

No ayuda la circunstancia de que, hace solo un año, como ya hemos comentado, Anabel Pantoja se enterara de que estaba embarazada en directo, se lo creyera, o hizo como que se lo creía. Era una broma del programa pero ella participó del show y luego colgó el desmentido a su manera en Instagram, como recogíamos más arriba. El texto completo, leído un año después, no tiene desperdicio:

"Se trata de no señalarte porque tengas barriga, se trata de que cuando esté en en el estado que esté lo diré pero por mi sobrepeso o mi tripa de más no dar por cierto que lo estoy. En el 2021, después de esta puta pandemia sigamos estando en la edad de piedra con este tipo de comentarios, sigamos con este tipo de comentarios. Te amo, Omar Sánchez. Lo nuestro llegara? cuando tu? y yo queramos".