Paz Padilla y Belén Esteban intensifican su guerra con un gesto que evidencia todavía más su enemistad

Las críticas hacia Paz Padilla en las redes sociales se intensificaron a finales de 2021 tras sus desafortunados comentarios acerca de las vacunas del Covid-19, "el bicho de Luján" y la variante "Oritrón". Por este motivo, mantuvo un encontronazo en directo con Belén Esteban desde el plató de Sálvame que le ha pasado factura.

Lea también - "Quilla, ¿tú eres tonta?": la primera gran bronca de Paz Padilla y Belén Esteban que dinamitó su relación en 'Sálvame'

"Yo no soy negacionista ni tampoco científica. Las vacunas salvan vidas, están los números, no puedo negarlo. He pasado dos veces por el covid, la primera en el hospital, y hay que cuidarse. Lo que yo digo es que te puedes contagiar aunque tengas las vacunas, mucha gente me pide que me quite la mascarilla para hacerme la foto y me niego", explicó Paz tras la repercusión que alcanzó su famoso vídeo cuestionando las vacunas.

La postura de Belén, que también la criticó en redes, fue la siguiente: "No te creo, Paz, estás mintiendo. Creo que has metido la pata hasta el fondo y no sabes cómo salir". La discusión se acaloró hasta tal punto que la actriz abandonó el plató enfadada e indignada.

La mala relación entre la presentadora y la princesa del pueblo se evidencia también en Instagram. Ambas ya no se siguen mutuamente.

Lea también - Belén Esteban cree que Paz Padilla es la Djokovic de Telecinco: el motivo de su bronca

Diferentes medios aseguran que durante estos últimos días, Paz también dejó de seguir a María Patiño. No obstante, tal y como hemos podido comprobar, en estos momentos las dos se siguen en sus respectivas cuentas.

Desde aquella bronca del 20 de enero, la presentadora no ha vuelto a pisar el plató de Telecinco y su continuidad en Mediaset pende de un hilo, como ya explicó Informalia. Incluso 'La fábrica de la tele', la productora del programa, ha fichado a otra presentadora para sus tardes, Adela González.