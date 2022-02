¿Se olvidó la Academia del Cine de incluir a Quique San Francisco en el In Memoriam de los Goya 2022?

La Academia de Cine ha recordado durante la gala de los Premios Goya 2022 a todos aquellos profesionales de la industria audiovisual que han fallecido en el pasado año desde que la última ceremonia de entrega de los premios del cine español se celebrase.

El tradicional vídeo 'in memoriam' enseñaba a montadores, sonidistas, realizadores, directores de fotografía, productores o intérpretes, como las recientemente fallecidas Isabel Torres o Verónica Forqué.

Lea también: Pedro Almodóvar pide al público que se ponga en pie para aplaudir el Goya a Cate Blanchett

En contra de lo que algunos hayan podido pensar, no, la Academia de Cine no se ha olvidado del fallecido actor Quique San Francisco, fallecido el 1 de marzo de 2021 a los 65 años de edad. Por culpa del Covid-19, el año pasado los Goya se celebraron excepcionalmente el 6 de marzo y el actor apareció ya en el montaje el año pasado. Por esta razón no fue incluido en el In Memoriam de este año. Durante su carrera el actor madrileño estuvo nominado al "cabezón" en dos ocasiones: El baile del pato y Orquesta Club Virginia.

En esta ocasión, la cantante Luz Casal ha sido la elegida para amenizar el In Memorian, aunque la esperada canción Piensa en mí, perfecta para parte del público, no ha sido el tema que ha sonado durante este momento de la gala. La letra que se ha podido escuchar durante el repaso a los fallecidos de la industria ha sido Negra sombra, el poema de Rosalía de Castro que forma parte de la banda sonora de Mar adentro, la película más premiada de la historia de los Goya.