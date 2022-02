'El buen patrón' arrasa con seis Goyas: Javier Bardem y Blanca Portillo triunfan

Las quinielas acertaron y 'El buen patrón' ha arrasado con seis cabezones (optaba a 20). 'Las Leyes de la frontera', se ha llevado cinco, 'Maixabel' se queda con tres y Almodóvar no se ha llevado nada.

Ha sido la gala del reencuentro. Después de una edición 35º virtual, este certamen era el más esperado, 100% presencial y con público. El Palau de Les Arts en Valencia ha sido el escenario de la gran fiesta del cine español, que se ha celebrado el sábado 12 de febrero. Entre los asistentes, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. 'El buen patrón' ha arrasado con seis cabezones. Optaba a 20.

"Por fin volvemos a reencontrarnos", "hay ganas de gala", se comentaba en la alfombra roja en los minutos previos. Esta 36º edición ha tenido como protagonista absoluta la cinta de Fernando León de Aranoa, que se ha llevado los premios más grandes: a las 24.00 de la noche ya llevaba cuatro Goyas. "Para hacer una película hay que estar enamorado", ha dicho al recoger el premio al mejor guión. Con la distinción a la mejor dirección ha deslizado un "quiero compartir esto con mi equipo". El último, el cabezón a la mejor película, era el fin de fiesta de una noche de muchos aplausos.

El aplauso más sonado se lo ha llevado Javier Bardem, que se ha alzado con el Goya al mejor actor. Nada más escuchar su premio, se ha abrazado a su mujer, Penélope, que le escuchaba aguantando las lágrimas y protegida con mascarilla una FFP2: "Eres la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho. Y a nuestros hijos, Leo y Luna, que sois el mejor regalo de nuestras vidas. Mamá y papá os aman".

Acabó su discurso con unas palabras para su madre, Pilar Bardem: "Me enseñó el amor por este oficio. Es un referente para mí". En la foto, el matrimonio en un momento de la gala.

Una emocionadísima Blanca Portillo recogió su Goya a la mejor actriz por su trabajo en 'Maixabel'. Lo hizo de manos de Juan Diego Botto y Paco León. La actriz declaró su amor a todo el equipo y a sus compañeras actrices. Especial cariño para Maixabel, la mujer que inspiró su papel: "Nos vamos a tomar ahora un Chardonnay", le ha dicho.

Cate Blanchett, el primer Goya Internacional, no podía contener su admiración por Pedro Almodóvar: "Pedro da asco de lo talentoso que es". Divina, con un look de estrella de Hollywood, Cate se abrazó a Penélope y dio las "gracias" en español. "Es todo un honor. Me ha emocionado mucho. Pero recibir el premio de estas dos personas... son parte de la leyenda. Y añadió unas palabras de ánimo para Penélope: "Suerte en los Oscar, te lo mereces".

A partir de las 23:30 comenzaron a llegar los premios grandes. Luis Zahera, Belén Cuesta e Inma Cuesta entregaban a Nora Navas el Goya a la mejor actriz de reparto. Nora, emocionadísima, recogía su premio muy feliz. "Una película necesaria y llena de mujeres", ha dicho.

Zahera presentaba la categoría masculina, que finalmente recaía en Urko Olazabal ('Maixabel'). "Un privilegio, es difícil llegar aquí y hemos llegado... He sido un poco trasto hasta ahora", ha dicho el actor con mucha sencillez y con las manos en los bolsillos.

Aplauso larguísimo del público al tributo que Mariano Barroso, presidente de la Academia, ha brindado a la querida actriz Verónica Forqué, fallecida el pasado mes de diciembre. Barroso también ha mencionado a los cuatro españoles candidatos a los Oscar 2022, Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo: "Felicitaciones por esas cuatro nominaciones a los Oscar... compañeros, sabemos lo difícil que es." El presidente ha acabado con una mención muy cariñosa a un grande del cine español, Goya de Honor: "Si el cine tuviera una cara, una sola cara... es la de José Sacristán".

El veterano actor recogió su merecido Goya de Honor, que celebró con un sincero "gracias a todos los que permiten que yo siga cosechando frutos como este".

Otros premios

Belén Rueda presentó la categoría del Goya al mejor diseño de vestuario, que fue para 'Las leyes de la frontera, peli que empezó muy fuerte la noche, al sumar también el premio a la mejor dirección artística. El Goya a la dirección de producción fue para 'Mediterráneo'.

Clara Roquet se llevó el Goya a la mejor dirección novel por 'Libertad'. Y la canción "Te espera el mar" (Mediterráneo), de María José Llergo, se alzó con el 'cabezón'. "Valencia siempre me trae cosas buenas", ha lanzado la artista vestida de un luminoso azul añil.