Santiago Segura sufre un aparatoso accidente: "Cualquier día puede ser el último"

Santiago Segura se encuentra recuperando de un aparatoso accidente que sufría hace tan solo unos días. El director ha querido hacer pública esta noticia a través de sus redes sociales para concienciar a sus seguidores de los peligros que puede ocasionar el estrés y la ansiedad en el trabajo.

Después de frenéticos días en el rodaje de su próxima película, Padre no hay más que uno, por confinamientos por coronavirus, el cineasta acabó en el hospital tras perder el conocimiento.

Lea también: Premios Goya: en qué plataformas de streaming están colgadas las películas favoritas

El madrileño ha querido disculparse por compartir la desagradable imagen que ha publicado en su perfil, la cual ha decidido sacar a la luz para hacer ver al mundo que "la vida de 'los famosetes' no es siempre maravillosa, y de color".

"Perdí el conocimiento en el cuarto de baño y me reventé la oreja contra el suelo (o contra algo, cuando caes redondo de un desmayo ni te enteras). Me desperté con un charco de sangre y me tuvieron que dar doce puntos", explica él también actor en su perfil de Instagram, no sin antes dejar una moraleja a sus seguidores: "Disfrutad de la vida, que cualquier día, puede ser el último".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Segura (@ssantiagosegura)

Entidades Santiago Segura Actor español Actor español