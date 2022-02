¿Por qué Rocío Carrasco dejó de tener relación con Gloria Camila y José Fernando?

María Patiño ha dado con el supuesto motivo por el que Rocío Carrasco dejó de tener relación con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. Según la periodista, todo sucede en una fecha clave, el 16 de marzo de 2012.

"Siempre he tenido una versión, la de Antonio David, escuché a Rocío y decidí profundizar... La fecha clave es 16 de marzo 2012, hasta aquí tenía relación con sus hermanos y era buena", empezaba diciendo la presentadora de Socialité.

"El año anterior fue cuando Ortega Cano tuvo un accidente y hay imágenes de José Fernando y Gloria Camila con su hermana. ¿Qué ocurre? ¿Por qué a partir de aquí, en este momento, Rocío decide aislarse de su familia? Ese día, Antonio David solicita el cambio de medidas respecto a la custodia de su hija, alegando que es maltratada por su madre, alegando que su hija no tiene los cuidados que debe tener una niña cuando está con su madre", continua explicando la periodista.

Muy tensa, mirando a cámara, Patiño ha recordado la cantidad de dinero que reclamó el ex guardia civil por estos supuestos malos tratos: "¿Saben lo que pide Antonio David? 1.500 euros de pensión compensatoria y 3.000 euros mensuales por cada hijo. A partir de este momento, todos, Fidel Albiac, Rocío Carrasco, Rocío Flores, David Flores, Antonio David y Olga Moreno, son sometidos a informes psicosociales. Unos informes a los que cualquiera de ustedes, y se lo digo a la familia, pueden tener acceso".

"Rocío Flores ahí habla de que es maltratada por su madre, que Fidel maltrata a su madre y que vive en una casa de temor, abandonada, porque su madre no le atiende como madre. Después de esos informes, se concluye que Rocío niña está manipulada por su padre, obligada a mentir para favorecer a su padre, que Rocío no está maltratada por Fidel y que Olga Moreno es una mujer sumisa que solo interviene a las preguntas de los psicólogos cuando Antonio David lo permite", añadía.

Y, antes de dar el paso al reportero Javier de Hoyos, María Patiño ha sentenciado: "Les voy a volver a decir algo, porque yo no soy psicóloga, soy periodista, pero me he querido asesorar. Las conductas que no son sanadas son malas conductas de por vida. Por eso Rocío Carrasco cuando ve a su hija, que a pesar de tener 25 años, sabe que no está rehabilitada porque su padre se aseguró de que no hiciera la rehabilitación. Por eso, Gloria, Rocío dejó de tener relación contigo porque no pudo más, porque no tenía fuerzas para levantarse de la cama, hasta el día de hoy, que ya está mejor y puede hablar".