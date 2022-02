Kiko Hernández presume de "lleno absoluto" en su debut teatral y se lo dedica a Mila Ximénez

Kiko Hernández ha arrancando con buen pie su nueva andadura profesional. El 'ex Gran Hermano' se ha estrenado como actor en la obra de teatro Distinto, en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz, este viernes 11 de febrero.

Hernández ha presumido en sus redes sociales de la cantidad de personas que han hecho un hueco para ir a ver la obra: "Llenazo. Felicidad absoluta en esta nueva andadura profesional", ha escrito sin poder ocultar la felicidad que siente estos momentos.

Lea también: La gira teatral de Kiko Hernández, mediatizada por el colegio de sus hijas

Además, sus dos grandes amigas han estado presente en todo momento. Kiko ha sentido muy cerca a Mila Ximénez y Begoña Sierra y no ha dudado en dedicarles este importante momento. "Va por vosotras", ha escrito junto a una fotografía de Mila Ximénez y un ramo de flores.

El 2021 fue un año nefasto para Kiko Hernández. El fallecimiento de Mila Ximénez y Begoña Sierra con apenas unos meses de diferencia, terminó por provocar un tremendo bajón en el periodista. Algo por lo que tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo en Sálvame durante una larga temporada: "Se me junta un duelo con el otro y hay un momento que revientas. Quiero descansar un tiempo, quiero tomarme unos días y descansar, por mi salud mental necesito parar, no puede ser. He tenido ideas raras en mi cabeza. No puedo más", se sinceraba completamente abatido ante sus compañeros de programa... Pero el 2022 lo ha arrancado con fuerzas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Herna?ndez (@kikohernandeztv)

Entidades Kiko Hernández

Relacionados La insólita confesión de Kiko Hernández sobre sus dos hijas para dejar mal a Antonio David Flores