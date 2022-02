Rocío Carrasco cae derrotada frente a Antena 3 y sufre 14 puntos de desgaste comparada consigo misma

La derrota de la secuela de la docuserie de Rocío Carrasco ante Tu cara me suena se produce a pesar de la inmensa promoción realizada por la cadena, la enorme inversión de la productora (321 días de preparación y miles de horas trabajadas, dijeron), la presencia en carne y hueso de la hija de Rocío Jurado, y de la 'inestimable colaboración' de La 1 programando una tertulia gris de Javier Ruiz (que apenas pasó del 3%), impropia de un viernes por la noche. El dato de audiencia de esta segunda parte de la tragedia de Rocío es demoledor si lo comparamos con las cotas que la propia ex de Antonio David Flores llegó a marcar en la temporada anterior. Hasta el impresentable Julián Muñoz hizo prácticamente el mismo porcentaje que la hija de Pedro Carrasco.

"Rentabilidades futuras". El cliché constata que un producto financiero, acción o un sector que hayan funcionado no tienen por qué volver a triunfar. Con la televisión pasa lo mismo. Rocío Carrasco fue el gran hallazgo de Mediaset hace un año y la primera entrega de su docudrama marcó audiencias fabulosas, por encima del 33% cuando ella apareció en directo para reforzar los debates y el material grabado. Pero este viernes, la secuela ha perdido nada menos que catorce puntos respecto de aquellas cumbres, marcando un 19%, y perdiendo la batalla con Tu cara me suena, que supera a la joya de la corona de Telecinco, su arma mortífera. Y eso que se dejaron de enseñar casas y demás contemplaciones y volvieron a la sangre y a la guerra familiar sin contemplaciones.

El especial de @TuCaraMSuena alcanzó anoche el 20% de share y una audiencia media de 2.286.000 espectadores.



El 25.9% de la cuota de @antena3com en el día fue aportada por el programa de @Gestmusic #Audiencias ???? ???? pic.twitter.com/9z8frMCzJs — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 12, 2022

Y ello sucede a pesar de que para que se obrara el milagro, Mediaset ha gastado cantidades ingentes de dinero y tiempo, no ya en la elaboración del programa sino en la promoción, regando toda su parrilla mañana, tarde y noche hasta el empalago con los cebos, magníficamente elaborados, y orientando gran parte de numerosos contenidos de corazón en esta dirección. La misma cadena explicaba la estratosférica dimensión del esfuerzo realizado, anunciando que se lo habían currado durante 321 días, no sabemos cuantísimas personas, y que habían examinado más de mil horas de grabaciones, convenientemente tratadas y escogidas.

Para redondear su apuesta, dieron la patada a Carlota Corredera, que tuvo que conformarse con una silla de segundona y pusieron a presentar a su gran estrella, Jorge Javier Vázquez, sin duda el gran maestro. Y por supuesto, contaron con la presencia de Rocío Carrasco en carne y hueso. Pero no ganaron ni contra Antena 3 ni contra la propia Rocío de pasadas ediciones: 14 puntos de bajada demuestran que el desgaste del formato, del personaje o de ambos es incuestionable.

El fracaso de no haberse coronado como líder y haber perdido una vez contra Tu cara me suena de Antena 3 es aún más significativo si tenemos en cuenta la comparación de esta secuela del docudrama de Rocío Carrasco con el resultado en la propia cadena, en el mismo día de la semana, y en idéntico horario, con la docuserie de Julián Muñoz, cuya primera entrega logró casi el mismo dato de audiencia, a solo 0,3 décimas, 18.8%. Pero con un coste y presupuesto infinitamente más barato, y con menos promoción. Y no olvidemos que estamos ante un personaje denostado, un delincuente confeso, ex alcalde de la peor Marbella, icono de la corrupción, ,que genera un rechazo indiscutible. Pues apenas supera Rocío Carrasco al ex novio de Isabel Pantoja.

Para Julián Muñoz, esta noche 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad' https://t.co/ybelaarMet — Telecinco (@telecincoes) January 14, 2022

Tampoco debemos olvidar la inestimable "ayuda" que La 1 de TVE les hizo a Telecinco programando una vez a Las Claves de Javier Ruiz, programando en viernes noche una tertulia gris sobre la salud mental que, lógicamente, apenas superó el 3%. Pues ni por esas Rocío Carrasco llegó al 20%. En definitiva, Tu cara me suena (20%) volvió a batir al cotilleo (19,1%).

</p><p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Hasta aquí <a href="https://twitter.com/hashtag/LasClaves4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LasClaves4</a>, volvemos a verles con más debate y más análisis el próximo viernes a partir de las 22.15 h.<br><br>¡Muchas gracias por estar al otro lado! <a href="https://t.co/rM9N6oq1qM">pic.twitter.com/rM9N6oq1qM</a></p>— Las Claves (@LasClavesTVE) <a href="https://twitter.com/LasClavesTVE/status/1492280442904625157?ref_src=twsrc%5Etfw">February 11, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>