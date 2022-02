Jorge Javier pone contra las cuerdas al tío de Rocío Carrasco en pleno directo: "Esto es muy grave"

José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, ha intervenido en directo en Montealto para aclarar algunos de los puntos que se han tratado en el programa de Telecinco. Una llamada que no ha gustado nada a Rocío Carrasco y que Jorge Javier Vázquez ha criticado.

Desde un primer momento, el tío de la hija de Rocío Jurado ha dejado claro a los espectadores que ni él ni Gloria Mohedano se creen "la pelea" de su sobrina con su hija, Rocío Flores, a pesar de que existe una sentencia.

"No nos la creemos, porque conocemos la dos versiones", ha gritado José Antonio al otro lado del hilo telefónico. "Creo que es una falta de respeto lo que estás haciendo. "Con tantos homenajes como le hacéis a Rocío Jurado, ¿no crees que se le caería la cara de vergüenza si viera que desmienten a su hija un episodio tan grave que ha vivido? Con esta llamada nos estamos dando cuenta de a qué tipo de personas se enfrenta Rocío", ha reflexionado Jorge Javier. "No hay nada peor que la ignorancia", sentencia Rocío Carrasco.

El marido de Gloria Mohedano continuaba insistiendo en que quería que Mediaset le diera la oportunidad de dar su versión, aunque lo único que repetía en la llamada es que no se cree a su sobrina. "Me he equivocado al llamar, espero que se me dé la oportunidad de contestar a todo", ha dicho José Antonio en un intento de defenderse. En ese momento, el de Badalona aprovechaba para volver a decirle a José Antonio que "a Rocío Jurado le daría vergüenza que su familia no apoyara a su hija" y le aconsejaba que se retracte porque considera que lo que están haciendo "es muy grave".

Tras colgar, Jorge Javier se mostraba tajante: "Que nadie se vuelva a preguntar por qué Rocío Carrasco no llama a su familia. Si este es el nivel, no me extraña que lleves tantos años sin hablar con ellos. Sois unos desalmados". "Ha sido clarificador", remataba el presentador de Telecinco.