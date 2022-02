Rocío Carrasco, rotunda contra su familia: "Que dejen de lanzar mierda, no tienen vergüenza ni corazón"

Rocío Carrasco ha ajustado cuentas con su familia este viernes tras la emisión de El precio del silencio, donde ha repasado las intervenciones más duras de algunos de los miembros más mediáticos de su familia. Gloria Camila, Rocío Flores, Amador Mohedano, Rosa Benito... Todos retratados en 50 minutos cuidadosamente escogidos para arrojar luz sobre un enfrentamiento familiar que se alarga ya 20 años.

Lea también - Rocío Carrasco despedaza a su familia en la Boda Roja: estreno del nuevo capítulo de Juego de Plomos

La ex de Antonio David Flores ha visto El precio del silencio desde una habitación privada y ha comentado sus sensaciones en plató: "Hace un año no hubiera podido verlo. Ahora sí". De todos los familiares que han hablado, dos intervenciones le han afectado especialmente. Una de ellas, la de su tía Gloria: "Hubiera sido un puñal para mi madre, Rocío Jurado, me ha parecido aberrante que diga que estará, a pesar de todo, con 'sus' niños". Y la de Amador: "Es deleznable que diga de mí que no sabía ni lavarme unas bragas. Es horroroso. Mi madre no hubiera podido soportar esto". Sobre las palabras de Rosa Benito: "Ella va con el viento, según suene el teléfono, es veleta".

"Me ha dado mucha tristeza, es como si yo no hubiera existido. Tienen una competición con el 'yo más'. Ellos saben lo que he sufrido, lo que ha pasado, saben todo sobre el 'ser' y lo que mi madre sufrió. No es que no entiendan, es que ahora no les interesa". Apenada, ha dicho: "Es lo que me ha tocado, la familia no se escoge. Fui yo quien decidió apartarse después de ver lo que vi. No los quiero en mi vida, no me aportan bien". Y añade: "Me encantaría que dejaran de lanzar mierda, por hartazgo ya, es más de lo mismo. No tienen una pizca de vergüenza ni de corazón".

¿Y la denuncia que prometió Antonio David?

Se ha mostrado rotunda al responder por qué su ex marido no la ha denunciado once meses después del estreno de su docuserie, tal y como él prometió: "Antonio David no me ha demandado ni denunciado porque si lo hace yo tendría que ir a un juzgado, y sabe que puedo demostrarlo todo. El 'ser' sigue estando presente, esta guerra no ha terminado, sigue amedrentando gente, mandando mensajes, hablando por detrás... La tortura mía no ha terminado todavía. Sigue manejando los hilos".

¿Qué pasa con Ortega Cano?

Rocío también ha respondido a otra de las grandes incógnitas: ¿por qué Ortega Cano pasa de acusar a Antonio David Flores de maltratador a defenderlo? "Porque con Ortega Cano funciona la coacción, el 'ser' le respondió insinuando que podría contar cómo fue la adopción de sus hijos. Tampoco hay que olvidar que él estuvo viviendo con mi madre y con Ortega incluso después de que yo me marchara de la casa".

Habla de Gloria Camila

"Es una mujer, pero muy joven. Yo sé que está influenciada y no la meto en el mismo saco. Tiene 9 años cuando muere nuestra madre y no ha tenido ni tiempo ni conciencia para saber lo que pasaba. Ella no puede tener ciertos recuerdos ni vivencias de las que está hablando, por desgracia. Cuando ella dice que su padre ha pagado y ha hecho, yo te digo que no habrá hecho falta nunca, porque no ha pagado nunca. Me gustaría decirles a todos estos que están tratando de echar a otra niña al ruedo, que tengan vergüenza y huevos, que la dejen y que yo estoy aquí. No le digáis lo que tiene que decir, decírmelo a mí".

Y le ha mandado un mensaje a su hermana: "Gloria, vida mía, no me pidas más documentos, porque no te va a gustar lo que vas a ver y ese mundo idílico que tienes se te va a caer. No quiero ir por ahí, así que no pidas más papeles, por favor".