Un experto en moda tacha a Victoria Federica de "bloguera absurda que no transmite"

Las marcas se rifan a la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar desde que la joven decidió abrir sus redes sociales y entregarse a las bondades del mundo fashion. Victoria Federica y su estilo han sido aplaudidos dentro y fuera de nuestras fronteras, pues la prensa internacional ha destacado su elegancia y poderío. Eso sí, nunca llueve a gusto de todos y Josie, el experto en moda más famoso de la península, no está de acuerdo con los piropos: "Se ha quedado en una cosa blogueril absurda que no transmite".

El responsable del famoso y esperadísimo vestido de Nochevieja de Cristina Pedroche se muestra muy duro con Victoria Federica: "No ha encontrado a su estilo ni se acerca, cada vez que hace una maleta se equivoca", ha dicho en Zapeando.

La última aparición de Victoria Federica, como madrina en la Semana de la Moda Flamenca en Sevilla, no gustó nada a Josie: "Que se vista de infanta, por lo menos, que vaya al armario de su madre. No se curró nada el look de SIMOF y encima iba de emperatriz a cortar la cinta, por lo menos haberte puesto uno de los miles de vestidos flamencos que hay por ahí". Y añadió: "Que te cataloguen como influencer es lo peor. El armario de su madre ya lo quisiera Rihanna, es magnífico. Yo creo que Victoria tiene que llamar a su padre y que ponga orden, porque así no".