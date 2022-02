Alba Carrillo, el peor enemigo de Rocío Flores: "Lo que hace es repugnante e indecente"

La hija de Antonio David Flores cuenta con la antipatía de buena parte de Mediaset (Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, Carmen Borrego...) pero si hay una persona que se muestra especialmente dura y furiosa con Rocío Flores es Alba Carrillo. La amiguísima de Rocío Carrasco ha cargado contra la nieta de Jurado: "Lo que hace me parece repugnante".

La ex de Fonsi Nieto y Feliciano López ha comentado este viernes la reaparición televisiva de Rocío Flores en El programa de AR tras un mes de ausencia por una operación de pecho: "La comunicación verbal expresa una cosas y la comunicación no verbal muestra un odio y un asco a su madre que me pareció repugnante Tremendo y fatídico, con se trata así a su madre".

Horas antes, Alba comentó las palabras de Flores en redes sociales: "Trabajas en la tele, infórmate un poco de cómo funciona, ¡coño! Lee un poco con tu padre. Os hace mucha falta", escribió. "Lo que intentáis hacer con tu madre y con Fidel es indecente".

Carrillo ha defendido con uñas y dientes a Fidel: "Yo le conozco personalmente y hablo en primera persona. Y yo tengo un hijo y no sabéis cómo le quiere y cómo juega con él. No es un monstruo". Alba cree que es Antonio David Flores quien lanza los dardos a Rocío Carrasco a través de su hija y se queja: "A su padre le permite todo y dice que no va a hablar de la relación con Marta Riesco y con su madre va a degüello y con una versión distorsionada".