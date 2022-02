De Irene Montero a Los Javis: las redes lloran la muerte de Isabel Torres, actriz de 'Veneno'

La actriz Isabel Torres, conocida principalmente por interpretar a Cristina Ortiz Rodríguez 'La Veneno' en la famosa serie de Los Javis, ha fallecido este viernes a los 52 años tras padecer un cáncer en fase terminal. Las redes sociales se han llenado de mensajes de reconocimiento hacia ella y de ánimo a sus seres queridos.

Los creadores de la ficción de Atresmedia, Javier Calvo y Javier Ambrossi, le han dejado sus respectivos mensajes. "Joder. No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido", le ha escrito el primero.

El segundo ha compartido: "Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo. En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor".

La periodista Valeria Vegas, la escritora que escribió la biografía en la que se basa la serie, también se ha despedido de ella: "Así la vamos a recordar. Feliz, sonriente y luchadora. Habiendo demostrado ser una actriz estupenda, cuyo esfuerzo, talento y vitalidad siempre estará en el recuerdo".

Irene Montero, ministra de Igualdad que defiende los derechos de las personas trans, también ha enviado sus condolencias: "Disfruté viendo a Isabel Torres en 'La Veneno', una maravillosa actriz que nos hizo vibrar a todas. Que la tierra te sea leve, ojalá no te hubieras ido tan pronto, Isabel. Un abrazo para todos sus seres queridos", ha escrito en Twitter.

Antonia San Juan, de Las Palmas de Gran Canaria al igual que Isabel, ha dejado otras palabras en sus redes: "Hoy ha muerto Isabel Torres... Era paisana y muy querida y popular en nuestra tierra, y aunque nunca llegamos a conocernos personalmente, teníamos amigos en común. Durante su enfermedad le escribí alguna vez deseándole mejoría".

La actriz ha valorado el trabajo de su compañera y el reconocimiento que logró en los últimos años gracias a la serie de Los Javis: "Aunque su vida no fue fácil, sus últimos años fueron llenos de cariño, premios y reconocimientos, muy merecidos, no solo de su familia, si no del público. Pudo vivir la popularidad que le dio 'La veneno' gracias a que contaran con ella Los Javis, a los que estaba muy agradecida...".

Sus compañeras en la ficción, Daniela Santiago y Jedet, con las que compartió el premio Ondas en 2020 por su brillante interpretación, también sienten la pérdida de la intérprete. "Descansa en paz querida", ha escrito la primera, mientras que la segunda: "Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto. Te quiero".

Además de actriz, Isabel Torres trabajó como presentadora y tertuliana en algunos programas de televisión. Asimismo, fue la primera candidata transexual a Reina del Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria y posó para la portada de la revista Interviú. También hay que destacar su papel como activista del colectivo LGTBI+.