Carrasco trata a su hija como 'abducida' pero Jorge Javier dice que Rocío Flores trata a su madre "como si fuese una tontita"

Rocío Flores arremetió este jueves contra Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, advirtiendo que si le da por contar sus "vivencias" con ellos "se cae España". Jorge Javier Vázquez se indignó tras escucharla y salió en defensa de Rociito desde su programa.

La joven Ro insinuó por la mañana en El programa de Ana Rosa que Fidel "orquesta" los movimientos de su madre en televisión. "Mi padre es un ser y Fidel 'es un ser de luz' y él no tiene luz". Después, advirtió: "La única persona que ha vivido 24 horas allí he sido yo. Y mi hermano. Si algún día me da por contar mis vivencias se cae España".

La joven vivió con Rociito y con Fidel hasta los 15 años. Tomó la decisión de mudarse con su padre tras una fuerte pelea con su madre en la casa de Valdelagua, Madrid. A raíz de este episodio, ocurrido en verano de 2012, condenaron a la joven por malos tratos a su madre.

Ro también dijo este jueves que ella nunca le ha faltado el respeto a su progenitora (pese a la condena de la que hablamos y los tuits públicos que escribió contra ella cuando era adolescente): "Jamás nadie me ha podido escuchar hablando mal de ella, jamás he atacado a mi madre y siempre la he respetado, siempre he estado ahí, siempre siempre", argumentó.

Estas últimas palabras molestaron a Jorge: "Tengo que responder a una cosa. Me alucina que Rocío Flores diga que jamás le ha faltado el respeto a su madre. Esto es mentira. Acaba de tratarla como una mema", señaló desde Sálvame.

Rocío también lamentó que su madre no respondiera a las palabras de Gloria Camila inmediatamente después (tuvo la oportunidad en uno de los especiales sobre su madre en Mediaset), sino pasados unos días, cuando la mecha entre las dos hermanas se encendió todavía más.

A esto último, Jorge contestó: "Mira, no. Tu madre no contestó el lunes porque una persona de la productora consideró oportuno, y yo estaba delante en ese momento, que contestara el viernes para tener más contenido en el programa. Y porque sabía que esta semana se iba a liar. Pero tu madre estaba perfectamente preparada para contestarle a Gloria Camila".

En este sentido, le pidió a la nieta de Rocío Jurado: "Cuando hablamos de respeto, deja de tratar a tu madre como si fuese una tontita".

Hay que recordar que desde que se estrenó la docuserie de Carrasco en marzo del año pasado, la hija de Rocío Jurado ha acusado Antonio David Flores de manipular a sus hijos, Rocío y David, para que actúen en su contra.

Debido a la presunta violencia vicaria que Rocío Carrasco denuncia, tanto ella como la mayoría de contertulios de 'La fábrica de la tele' señalan que Ro está influenciada por su padre. De esta forma, aseguran que sus opiniones están condicionadas por el ex guardia civil. Sea como sea, este fin de semana la joven volvió a apoyar públicamente a su padre en redes: "Te amo", le escribió.