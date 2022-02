Rosa López, muy enfadada por los rumores sobre su situación financiera: "No se me caen los anillos por vender papas"

La ex ganadora de Operación Triunfo se ha convertido en una de las protagonistas del jueves tras salir a la luz que cuenta con un grupo privado de admiradores que le donan dinero para ayudarla con su carrera musical. Los rumores sobre una posible ruina de la cantante no se han hecho esperar y ella, indignada, ha respondido tajante: "No soy millonaria, pero tampoco estoy en la ruina".

Rosa López (41) está molesta por las informaciones que se han publicado en las últimas horas y ha utilizado las redes sociales para explicarse: "Gracias a Dios, puedo vivir de mi trabajo y de mi voz. Eso sí, hasta que llegue el día que me tenga que dedicar a vender papas. Si algo os puedo decir, es que no se me caen los anillos por vender patatas", ha explicado. "No soy ambiciosa con el dinero y no me gusta cobrar por algo que me alegra la vida", ha apuntado.

La granadina ha desvelado, además, que el club privado de fans lo forman tan solo 47 personas y que, además de ofrecerles contenido exclusivo, también organiza con ellos actos benéficos: "Donamos 7.500 euros a los habitantes de La Palma tras vender algunos vestidos y más productos de marcas y amigos que quisieron colaborar". Y ha añadido: "He rechazado un montón de empresas que me pagan por enviar saludos o grabar vídeos, a cambio de pagos. Si mando un vídeo a alguien, lo hago de corazón. ¿Cuántos artistas cobran por estas acciones y qué precio? ¿Alguna vez he pedido un crowdfunding para realizar algún concierto?".

Por último, Rosa ha lamentado que las frases se saquen de contexto: "Me da mucha pereza ponerme a responder y etiquetar a los que se hayan hecho eco. Hay mucho trabajo y muchos proyectos con ilusión y no puedo pararme a estas banalidades".