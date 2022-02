Kiko Rivera, un día después de su cumpleaños: "Eché de menos a mi madre y a mi hermana, me podían haber llamado"

El dj cumplió este miércoles 38 años y lo hizo lejos de su madre y su hermana, con las que mantiene un enfrentamiento desde hace meses que empeoró la semana pasada, tras la última exclusiva de Kiko Rivera. Sus palabras han provocado la ira de Isa Pantoja, que ya ha puesto en marcha una demanda en su contra. Obviamente, ninguna de las dos le llamó para felicitarle en un día tan especial y él ha confesado que las echó de menos: "Ayer podría haber sido un buen día para que mi madre levantara el teléfono, yo lo he intentado todo con ella, igual que con mi hermana".

Lea también - Isabel Pantoja rompe su silencio: "El karma siempre vuelve, pero llega más tarde de lo que uno quisiera"

Kiko Rivera ha hablado este jueves en Sálvame y ha asegurado que ha tratado de arreglar las cosas con su hermana: "A ella le he mandado dos mensajes y no le han valido. Yo necesito estar tranquilo y arreglar las cosas con mi hermana pero ella no responde de momento". Defiende que sus disculpas hacia Isa Pantoja son sinceras: "Mi perdón fue de verdad, tanto el primero como el segundo, porque realmente creo que me he equivocado, no solo en contarlo sino también en haber actuado de aquella manera, pero yo también tengo sentimientos y llevo año y medio difícil, me estoy recuperando de muchas cosas".

Pese a estar rodeado de amigos y contar con el apoyo de su mujer y sus hijos, Kiko se sintió un poco solo soplando las velas: "Eché de menos a mi madre y a mis hermanos, a mi prima también, aunque he de decir que fue la única que me llamó. De los demás no recibí nada, también lo entiendo, pero no quita que yo no soy de piedra, tengo sentimientos y en días especiales te acuerdas de los tuyos".