Anabel Pantoja responde a los invitados de su boda que reclaman los regalos: "No tengo la cabeza para indemnizaciones"

La pantojita chica no levanta cabeza. Solo 24 horas después de que Omar Sánchez concediera una exclusiva desvelando los trapos sucios del matrimonio que la ha dejado "rota", algunos de los invitados a su boda quieren reclamarle el regalo que le dieron en su boda el pasado mes de octubre.

Lea también - Anabel Pantoja despluma a Omar con la mudanza: colchones, lámparas, alfombras y más

Muchos de ellos están indignados con Anabel Pantoja, que dijo que había llegado a su gran día con muchas dudas: "Estaba al 60%". La acusan de haberles engañado, pues están convencidos de que la tertuliana ya sabía que, más pronto que tarde, le pediría el divorcio a Omar. "Están bastante indignados con esta situación, sobre todo, por parte de ella, que si sabia que se iba a separar podía haber cancelado la boda. No todo el mundo puede permitirse pagar un avión hasta La Graciosa, pagar un ferry, pagar el hotel, el vestuario pero, sobre todo, están indignados porque Anabel ya sabía que se iba a separar", ha dicho una persona del entorno a Sálvame. "Han invertido su tiempo y su dinero para celebrar nada. Algunos invitados están pensando en reclamar el dinero o que se les compense de alguna manera por esa inversión. Hay gente que se ha dejado el salario de un mes para que luego esta pareja dure cuatro días".

Anabel ya ha respondido a estas acusaciones: "Todo respetable, que me llamen y que me cuenten quiénes son los invitados que están dolidos conmigo, ¿vale? Yo no tengo la cabeza para indemnizaciones Todos los invitados tienen mi teléfono para llamarme", ha zanjado.