Isabel Pantoja rompe su silencio: "El karma siempre vuelve, pero llega más tarde de lo que uno quisiera"

"¿Quién te ha dicho que yo estoy encerrada? Tengo profesionales que me ayudan, los fans me ayudan, tengo cosas buenas en mi vida... No soy ni rencorosa ni envidiosa ni nada que termine en 'osa'. El karma siempre vuelve, pero llega más tarde de lo que uno quisiera". Son las palabras con las que Isabel Pantoja ha roto su silencio tras meses sin intervenir en los medios.

La tonadillera ha concedido una entrevista de siete minutos para uno de sus fans, Ricardo, y que ha emitido este jueves Sálvame: "Ahí ando, no es fácil, con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. Soy huérfana absoluta. Tengo ayuda profesional. Hay personas que están peor que yo, que no tienen a nadie", ha dicho la madre de Kiko Rivera.

Resignada pero con ganas de salir adelante, la artista se ha refugiado en la fe para superar este momento tan difícil: "Creo en Dios sobre todas las cosas, lo que tenga que pasar, pasará. Hay que aceptar lo que te ha tocado, te rebelas en ese momento pero luego hay que seguir", ha dicho.

Pantoja no ha querido hablar de las polémicas familiares pero sí ha desvelado que tiene un proyecto laboral en ciernes y que está deseando regresar a los escenarios: "Lo que menos ganas tengo es de hablar. Dentro de poco empiezo gira en América. El trabajo me ayudará a despejarme, cuando llegue si Dios quiere".