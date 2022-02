Rosa Benito: "La policía anticorrupción se ha personado en mi casa"

Rosa Benito ha escrito un enigmático tuit este jueves, en el que asegura que "la policía anticorrupción se ha personado" en su casa para contactar con ella y citarla a declarar. Aunque no ha desvelado de qué asunto se trata, algunos de sus seguidores han intuido que se puede tratar de alguna de sus rencillas contra Sálvame. Hay que recordar que su hija, Rosario Mohedano, está en plena encrucijada legal contra el programa en el que trabajó su madre y su productora, La fábrica de la tele.

Este jueves, la cuñada de Rocío Jurado ha escrito: "La policía anticorrupción se han personado en mi casa. Yo no estaba, hoy he tenido muchas cosas que hacer en Madrid (vivo en Torrejón). Todo bien, ya tienen mi teléfono, iré a declarar cuando me citen, os iré contando La investigación sigue su curso ".

"Ojalá todos los afectados denuncien y se les caiga el pelo", "Mucha suerte Rosa contra las injusticias. El Karma de Telecinco", "Operación Deluxe... Tic, tac, tic, tac..." u "¿Operación Deluxe? Si estás tranquila me alegro", le han escrito algunos tuiteros.

El pasado 1 de febrero, Chayo escribió en la misma red social: "¡Agárrense fuerte porque vienen curvas!". Rosa, cómplice, le contestó con otro enigmático tuit: "Ya ves. Tarde, pero todo llega, ocho años luchando y esperando, y dos años dos".

La batalla de la cantante contra la productora sigue en pie. Hay que recordar que su marido, Andrés Fernández, interpuso una demanda contra David Valldeperas y Raúl Prieto (directores de la productora de Sálvame y de la docuserie de Rocío, entre otros programas) en noviembre de 2019, por mostrar una imagen de su ficha policial en el programa. Pide para ellos, y otros tres empleados de la productora, prisión y una indemnización multimillonaria.

Hay que recordar que en junio del año pasado, Chayo también escribió: "En noviembre tenéis un juicio penal por consentir que se cometan delitos en vuestros programas. Y si sale a delante el maltrato mediático psicológico, personal y laboral... Tengo miles de horas de grabaciones de vuestros programas".