Rocío Flores se despacha contra "el ser de luz", Fidel Albiac: "Si me da por contar mis vivencias se cae España"

Rocío Flores ha vuelto este jueves a su programa tras unas semanas ausente debido a su reciente operación de pecho. Por un lado, ha explicado que el divorcio entre Olga Moreno y su padre no tiene vuelta atrás. Por otro, ha arremetido contra su madre y Fidel Albiac, lanzándoles una seria advertencia.

Rocío Carrasco está de plena actualidad debido a los especiales que protagoniza en Mediaset sobre su madre, Rocío Jurado. A las preguntas de si Fidel es la persona que lo "orquesta" todo, Ro ha respondido que "sí".

Indignada, ha dicho: "Mi padre es un ser y Fidel 'es un ser de luz' y él no tiene luz". Después, ha advertido: "La única persona que ha vivido 24 horas allí he sido yo. Y mi hermano. Si algún día me da por contar mis vivencias se cae España".

La joven vivió con Rociito y con Fidel hasta los 15 años. Tomó la decisión de mudarse con su padre tras una fuerte pelea con su madre en la casa de Valdelagua, Madrid. A raíz de este episodio, ocurrido en verano de 2012, condenaron a la joven por malos tratos a su madre.

Por el momento, Ro no ha entrado en más detalles acerca de sus vivencias en casa de Rocío y Fidel. En este sentido, ha asegurado que no se siente capaz de hacerlo: "Me da vergüenza contarle al mundo mis vivencias". Sin embargo, ahora se lo está replanteando y tras la nueva docuserie, puede que tome una decisión: "No tengo miedo a decir lo que pienso".

Así habló Rocío Carrasco de lo ocurrido con su hija

Rocío Carrasco habló por primera vez de esta pelea el año pasado, en su docuserie: "A mí me estaba pegando una paliza otra persona, no mi hija. Mi hija me pega, se monta en un coche saca un móvil, habla con su padre. 'Papá ya está hecho'. De ahí fue al colegio, y la fueron a buscar para ir a la guardia civil y denunciarme por malos tratos a mí", contó la hija de Rocío Jurado.

Sobre la relación entre Fidel y su hija, llegó a decir: "La relación que ellos dos tenían era buenísima. Rocío tenía un problema y se lo contaba a él y yo no quería que eso se estropeara".

En este sentido, recordó un episodio: "Cuando ella me insultaba y me desafiaba de una manera tan brutal Fidel nunca estaba. Solo una vez que estábamos en la cocina y ella me increpó y me insultó, y le dije 'Rocío no me hables así, Rocío vete a tu cuarto' y cuando se iba me dijo: 'a ver si te mueres pronto, hija de p... y Fidel entró en ese momento".