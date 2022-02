Isa Pantoja ya ha tomado una decisión: la demanda contra Kiko Rivera "va para adelante"

Isa Pantoja se reunió este miércoles con sus abogados para meditar si le interpone o no una demanda a su hermano, Kiko Rivera, por su última exclusiva contra ella. Desde el programa en el que trabaja, han comentado este jueves que finalmente tomará medidas legales contra él.

La joven ya aclaró este miércoles que, en el caso de denunciarle, no iría por lo penal. "Se puede demandar, pero quiero que mi abogado me explique todo si es que al final tomo la decisión de demandar a mi hermano. Necesito coger más información de todo lo que conlleva, de las consecuencias? No sería una querella", confesó Isa, horas antes de la cita determinante con su equipo legal.

Pepe del Real ha confesado este jueves que, tras la reunión con su abogado, la demanda "va para adelante". En línea a las palabras de Isa, ha reafirmado que será por lo "civil".

En su última entrevista en Lecturas, Kiko desveló que había abofeteado a su hermana cuando esta intentó cortarse las venas hace alrededor de una década en Cantora. Isa considera que Kiko ya ha traspasado todos los límites y va a interponer medidas legales contra él por mucho que le cueste, ya que se trata de su hermano y para ella no es nada fácil dar este paso contra él.

"Puedo querer mucho a una persona pero si esa persona a mí ni me quiere ni me necesita... Todo esto es igual a economía... Ha sobrepasado todo, no me ha dejado sin argumentos, me ha dejado sin fuerzas", confesó este miércoles en Ya son las ocho.