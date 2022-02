Iker Casillas y Rocío Osorno: "No hay ninguna relación con esa mujer", asegura el entorno del ex futbolista

Después de la lacónica contestación del ex portero del Real Madrid en sus redes sociales, su entorno nos aclara que "no hay ninguna relación con esa mujer". El revuelo se generó por una información que publicaba Lecturas en la que aseguraba que Casillas mantiene un romance con la influencer Rocío Osorno, ex del senador de Vox Jacobo González-Robatto.

Personas del entorno de Iker Casillas niegan que Rocío sea su nueva ilusión. Una impresión que se une a su primera reacción en redes, cuando publicó la ya conocida frase "Ave María Purísima" junto a un emoji de un hombre con las manos a la cabeza como gesto de asombro.

??????????? Ave María Purísima https://t.co/ixJM8bk6MR — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 9, 2022

Además, Alba Carrillo, en el plató del Fresh de Ya es mediodía, también sostenía este relato: "Él lo está negando en su entorno más cercano".

El ex de Sara Carbonero, que trabaja como embajador del Real Madrid, está volcado en su centro de entrenamiento especializado para porteros que ha abierto en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (foto inferior).

Hay que recordar que Rocío, influencer con casi un millón y medio de seguidores, se casó con Jacobo González-Robatto en junio de 2019 en la Catedral de Sevilla. Fruto del matrimonio, nacieron sus dos hijos, Jacobo de 3 años y Luisito, que cumple 2 años en abril. Se separaron a finales de 2020.