Rosa López recibe dinero de sus fans en Facebook para salir adelante: "Algunos pagan 4,99 euros"

La artista de Granada, ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' (OT1), vive estrecheces económicas. Así lo ha revelado en una entrevista en la que confiesa que recibe apoyo económico de sus fans.

Rosa López, que ganó el concurso de TVE en 2001, no ha vuelto a lanzar ningún álbum desde el año 2012, excepto singles. Ahora, con motivo de la presentación del tema Si no te vuelvo a ver, ha revelado, en una entrevista a Fórmula TV, cómo sale adelante. "Tengo una comunidad privada en Facebook donde hay gente que paga 4,99 euros y eso me ayuda muchísimo porque no hay trabajo ni hay conciertos y, aunque hubiera trabajo, eso sigue siendo de una gran ayuda". Y reconoce con valentía: "A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, lo que la gente hace por cariño y por amor, pero las facturas hay que pagarlas".

Habló también de Iñaki García, su novio policía de 44 años, y tuvo palabras apasionadas para él: "Mi chico y yo somos un equipazo de amor. Mi chico me apoya en todo, es la gran razón de que todo vaya tan bien. Es un tío increible. Me he enamorado".

La pandemia ha pasado factura a muchos sectores y Rosa ha notado el bajón de estos años. Hace unos meses, en octubre de 2021, la granadina reveló que tuvo que vender su casa de Granada y su coche BMW X5 y se mudó a un piso pequeño que tiene hipotecado.