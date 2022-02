Yolanda Díaz apoya a Jorge Javier en el teatro y recibe comentarios para todos los gustos: "Desmontando al dictador"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se fue este miércoles al teatro después de anunciar la subida a 1.000 euros del salario mínimo internacional. La obra que eligió fue la de Jorge Javier Vázquez, Desmontando a Séneca, que se representa en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

La política envió un tuit tras la función: "Séneca es de esos clásicos que Calvino nos animó a leer. Sus reflexiones sobre el alma, la felicidad o los sueños perduran siglos después. Gracias Jorge Javier Vázquez por Desmontando a Séneca, por la ironía, la sinceridad, el estoicismo y esa virtud que crece ante los adversarios".

Junto a estas palabras, una foto de ambos entre las butacas del teatro. En las respuestas, comentarios para todos los gustos. Desde positivos: "¡Me encanta!", "Eres la presidenta que necesitamos" o "Felicidades a los dos, os lo merecéis"; a negativos: "Dios los cría...", "A otra que le han tenido que regalar la entrada para hacer bulto" o "Desmontando al dictador". Este último hace referencia al término que utilizan sus detractores para referirse a él. Incluso Jorge confesó en alguna ocasión que su padre le llamaba 'el pequeño dictador' desde que era niño.

Entre los rostros famosos que también acompañaron al presentador de Badalona este miércoles se encuentran Anne Igartiburu, el músico e influencer Mario Jefferson y la periodista y escritora Valery Vegas.

La estrella de Mediaset, que la semana pasada sufrió un incidente sobre las tablas, ha elogiado a Díaz en alguna que otra ocasión. "Sigo a Yolanda Díaz en Instagram y muchas veces me han dado ganas de escribirle un mensaje por privado para animarla. Para darle las gracias por todo lo que está haciendo. Por haberme devuelto la ilusión. Pero me ha dado vergüenza, así que lo hago por aquí. Me gusta Yolanda. Disfruto cuando la veo enfrentarse a señores encorbatados que la miran como perdonándole la vida", escribió en noviembre en su blog de Lecturas.