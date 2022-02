Kiko Rivera se compra una marca de ropa por su cumpleaños para olvidar las penas

Kiko Rivera ha celebrado sus 38 años este miércoles con una fiesta sorpresa que le ha organizado su mujer, Irene Rosales, y a la que han acudido, a falta de familia, multitud de amigos. Pero lejos de entristecerse por el que podría haber sido el peor cumpleaños de su vida, Kiko ha bailado, ha reído, ha comido tarta y hasta se ha dado un buen capricho: comprarse una marca de ropa.

Se llama ZeeroXX y lo ha anunciado él mismo en redes sociales: "Os presento mi nueva marca a partir de estos momentos", ha dicho mostrando el logo. "Acabo de comprar algo que me ha gustado tela. No sé, me ha gustado demasiado como para no hacerle una oferta. Me siento feliz y ha sido mi auto regalo de cumpleaños", ha explicado el hijo de Isabel Pantoja. "En estos momentos me convierto en dueño de ZeeroXX".

Ya es la segunda marca textil del dj, que se estrenó en el gremio con Kantora is mine, un clarísimo mensaje a su madre, con la que se encontraba en plena batalla por la finca que comparte con ella. Tras un fugaz acercamiento entre ambos, Kiko decidió cambiarle el nombre para no ofender a la tonadillera: KMine.

El marido de Irene Rosales ha pedido ayuda a sus seguidores, pues necesita 10.000 en la cuenta de la nueva marca para que le dejen vender on-line. A juzgar por los comentarios que ha recibido, no parece un reto fácil de conseguir: "Ni loca compro algo que promocionéis tú o tu mujer", "Comprar ropa o escuchar música de una persona con esos principios me parece que tenía que ser delito", "Ni regalado algo que promocione un narcisista como tú, que te lo compre la pelota de tu mujer"...