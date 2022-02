Brooke Shields presume de topless a los 56 años: "Soy dueña de mi sexualidad"

La mítica actriz ha sorprendido este miércoles a sus seguidores con su último proyecto laboral: una colaboración con una conocida marca de jeans para la que ha posado en topless. A sus 56 años, Brooke Shields reivindica así la sexualidad de las mujeres maduras: "Hay algo acerca de ser dueña de tu sexualidad a esta edad que está en el punto en el que estamos hoy. No es un empoderamiento enojado, pone el foco en la fuerza femenina".

La protagonista de El lago azul, que se convirtió en mito erótico con apenas 15 años, ha asegurado sentirse muy cómoda con esta campaña y en sintonía con los valores de la marca Jordache: "Celebra la idea de ser sexy y audaz y siempre ha presentado mujeres fuertes, trabajadoras y ambiciosas en sus campañas".

Shields asegura que las fotografías no tienen retoque ni photoshop, por expreso deseo suyo, pues quiere apoyar la belleza natural y el body positive: "Quería luchar contra los retoques y ser honesta. Trabajé muy duro con mi entrenador Ngo Okafor, nos levantábamos a las 5 de la madrugada. Me ayudó el ego".

La campaña recuerda a la que protagonizó con tan solo 15 años para Calvin, aunque el mensaje es completamente diferente. Entonces, el slogan de la marca ("¿Quieres saber qué hay entre mis Calvin y yo? Nada") causó una gran polémica y el anuncio fue retirado en varias cadenas. Shields lo recuerda ahora como algo muy inapropiado: "Era una niña ingenua, vivía en una burbuja no pensé que tuviera naturaleza sexual. Creo que el problema fue que supusieron que era más inteligente de lo que realmente era. Si había la intención de usar el doble sentido, no me lo explicaron". Ahora tiene una visión distinta de lo que supuso aquel trabajo para su carrera: "A mis 56 años puedo volver atrás y mirar la cámara y decir: es verdad, están haciendo zoom primero a mis genitales y luego suben hasta mi cara. Pero el sexo ha vendido desde el principio de los tiempos. Era virgen, fui virgen para siempre después de aquello. La gente se enganchó porque era honesta sobre no haber perdido mi virginidad. Siempre pensé que era la virgen más famosa y celebrada del mundo".