Adele y el anillazo de compromiso que lució en los Premios Brit Awards

La artista arrasó en los Brit Awards 2022. La británica, que eclipsó con un vestidazo de Giorgio Armani en color negro y de escote corazón, se alzó con tres premios, uno de ellos el codiciado Mejor Álbum de Año, por su trabajo de estudio '30'. Adele no se quedó ahí porque también se llevó el premio a la Canción del Año, con 'Easy On Me', y el premio a la Artista del Año.

"Estoy orgullosa de ser artista y de ser mujer". Dijo en una noche en la que estuvo arropada por sonoros aplausos. Adele posó en la alfombra multicolor con un anillo de compromiso, que lució en el dedo anular de su mano izquierda. La joya de diamantes brillaba sobre el negro de su vestido de Armani, que estaba adornado con una larga cola de gasa en plumetti.

La súper estrella sale con el agente deportivo Rich Paul, uno de los mejores agentes de la NBA. En 2019 la cantante se divorciaba de Simon Konecki (47), padre de su hijo Angelo, y dos años después, oficializaba su relación con Paul.

Adele, que actuó en los BRIT Awards el martes 8, en el O2 Arena de Londres solo unas semanas después haber cancelado su residencia de conciertos en Las Vegas, dejó con la boca abierta a sus fans. El Daily Mail publicaba unas fotos de la estrella en un coche, en las que se la veía junto a una cajetilla de cigarrillos. Según el diario, Adele dejó de fumar en 2015 gracias a la ayuda de una terapia de hipnosis. Sin embargo, retomó el hábito porque decía que se había "debilitado" su voz.