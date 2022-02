Sara Carbonero "se ha enfriado" con Kiki Morente: "Algo ha cambiado", aseguran

Este miércoles una revista del cuore ha asegurado que Iker Casillas estaría ilusionado con la influencer y diseñadora de moda Rocío Osorno, aunque el portero ha escrito en Twitter: "Ave María Purísima...". En cuanto a la situación sentimental de su ex mujer, se comenta que Sara Carbonero podría no estar ya tan ilusionada con el cantaor Kiki Morente.

Lea también: Aseguran que Iker Casillas sale con Rocío Osorno, separada del senador cañón de Vox, Jacobo González-Robatto

Fuentes cercanas a la periodista dicen a El Español que la relación entre los dos "se ha enfriado", aunque sus citas, tanto solos como acompañados por otros amigos, siguen siendo habituales.

De esta forma, ambos se estarían dejando llevar por sus sentimientos, sin presiones: "Ellos nunca quisieron ponerle nombre a lo que sentían y han vivido, y viven, el día a día, pero es verdad que en los últimos meses algo ha cambiado. También es verdad que los dos están muy volcados en sus respectivos trabajos y eso quita tiempo".

Esta fuente, además, señala que le resulta extraño que ella todavía no le haya llevado a su pueblo toledano natal, Corral del Almaguer: "Si de algo se siente orgullosa Sara es de sus raíces y sorprende que Kiki no haya sido visto por aquí aún o compartiendo ratos, comidas o paseos con Goyi [la madre de Sara]".

No obstante, para esta fuente, su reconciliación con Iker está más que descartada: "No, eso te lo puedo asegurar y me juego lo que haga falta. Conozco a ambos, pero sobre todo a Sara. Esa puerta está más que cerrada".

Lea también: Sara Carbonero estalla y prepara demanda contra quienes la retrataron besándose con Kiki Morente

El ex futbolista y la presentadora de Radio Marca confirmaron su separación en marzo de 2021. La semana pasada, el ex portero la felicitó en redes por su 38 cumpleaños, ya que ambos mantienen una relación cordial por el bien de sus dos hijos, Martín de 8 años y Lucas de 5. En verano se destapó el romance entre la periodista y el hermano de Estrella Morente.

En estos meses ella le ha acompañado a varios conciertos y también han acudido juntos a algún que otro sarao, aunque posando por separado. También han sido habituales sus cenas y paseos por Madrid.