Omar Sánchez dice que ha "aguantado mucho" y señala a los amigos "superficiales" de Anabel Pantoja

Omar Sánchez ha concedido su primera exclusiva tras separarse de Anabel Pantoja, con quien solo estuvo casado cuatro meses. La sobrina de Isabel Pantoja, sorprendida y algo decepcionada, ya leyó los primeros titulares este martes en el plató de Sálvame: "Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me habría casado" o "Pasó algo en Cantora que me hizo replantearme la relación", dice él.

El instructor de surf lo está pasando realmente mal tras la separación: "Ha sido ella la que ha tomado esta decisión y yo estoy en otro punto. Necesito sanarme y ojalá algún día seamos amigos. De momento, le he pedido que no hablemos y no quiero verla. Verla me hace daño", cuenta en Semana. "Lloro todos los días. Lo estoy pasando mal. Para mí es difícil verla y prefiero no hacerlo", insiste.

La mudanza televisada le destrozó

No obstante, sí se toparon durante la famosa mudanza. Él estaba en el coche y ella le tocó la ventanilla: "Al final nos encontramos y estuvimos charlando. Nos pusimos a llorar. No hacía falta hablar".

Para él no fue fácil ver como su casa quedaba desmantelada ante toda España: "Ver en directo cómo se vacía tu casa a mí me ha destrozado porque sé que han sido unos años muy bonitos y ver cómo termina esto así es muy doloroso (...) En eses momento se te cae el mundo encima".

No obstante, él le metió prisa para que sacara sus pertenencias de la casa de Pozo Izquierdo: "Le digo que le doy todo el tiempo del mundo, pero que entienda que yo tengo que seguir con mi vida".

Por otro lado, Omar asegura que sigue "totalmente" enamorado de Anabel y que solo tomó conciencia de que la ruptura era definitiva cuando se hizo pública: "Ahí se me viene el mundo abajo y ya sé que no ha vuelta atrás (...) Era demasiado doloroso. Duele ver a la persona que quieres diciendo que no está enamorada de ti. Lo viví con ansiedad, con dolor y con la sensación de que no hay vuelta atrás".

Todo cambió tras 'Supervivientes' y las nuevas amistades de ella

Anabel no estaba del todo conforme con la marcha de su chico a Honduras el año pasado. Al volver, el canario se encontró a otra persona: "Cuando yo vuelvo, veo a una Anabel muy cambiada. Veo que está pensando en otras cosas y ya no vamos por el mismo camino".

Según él, comenzó a juntarse con personas "superficiales, de un mundo irreal": "Ella había conocido nuevas amistades que a mí no me gustaban. Es muy conocida como influencer y entonces veo que se rodea de gente muy diferente a mi estilo de vida. Ahí es cuando veo que todo ha cambiado y que ella se ha dado cuenta de que ya no me necesita a su lado", recuerda.

Según él, la salidas y los viajes de ella comenzaran a ser más frecuentes, en detrimento de otras costumbres que antes disfrutaba como estar con sus amigos, disfrutar del tiempo en casa o comer en asaderos: "Esas cosas que tanto le gustaban cuando me conoció parece que ya no le gustan tanto cuando vuelvo de Supervivientes. Ya no queda nada de esa Anabel, es otra persona".

¿Han habido terceras personas?

Omar desvela que ha llegado a pensar en la existencia de una tercera persona. No obstante, de momento cree firmemente en la palabra de Anabel, "a no ser que salga algo": "Yo se lo pregunté y varias veces, pero ella siempre me ha dicho que no. Pero sí que lo he pensado porque al final cuando una persona está fría o no quiere estar contigo pues te da qué pensar, pero como yo la quería y la quiero tanto pues me la creo".

Por parte de él, explica que tampoco hay nadie, a pesar de los rumores: "Te aseguro que es mentira y Anabel lo sabe".

Dice que ha aguantado mucho

El joven señala que ha aguantado más de lo que debería por amor: "Sí es cierto que he aguantado mucho. Y hay cosas que no hubiera aguantado en otro momento". Como ejemplo pone el famoso audio en el que ella lo trataba mal: "A mí eso me humilló. No ella, sino el hecho de que se hiciera público. Eso me dolió mucho y lo pasé supermal, ella lo sabe, pero lo perdoné y seguí adelante".

La boda en La Graciosa

También le ha dolido que Anabel vaya diciendo que no estaba a tope con él el día de su boda, que se celebró el pasado 1 de octubre en la isla de La Graciosa: "La oigo decir que estaba al 60% cuando nos casamos y flipo mucho. Yo sé que estábamos atravesando una crisis, pero yo no estaba al 60%, yo estaba al 100% por ella. Eso me ha dejado hundido. Para no nos casamos. Si yo llego a saber la verdad, que está al 60%, yo no me caso, lo tengo clarísimo (...) Si realmente estás así, ¿por qué te casas?".

Él, en cambio, puso la mano en el fuego por ella: "Antes de la boda hubo dos veces en las que yo quise dejar la relación y no la dejé al final porque creía en ella. Quería seguir luchando y parecía que ella también quería y, al final, mira. Ha sido ella la que ha sido valiente y me ha dejado".

Ambos tomaron la boda como una nueva oportunidad en su relación: "A mí me hacía ilusión casarme, pero lo hicimos para tirar hacia adelante y viendo lo que ha pasado no me hubiera casado".

Pese a todo, Omar guarda un gran recuerdo del día de su enlace: "Fue el día más feliz de mi vida y lo digo con rotundidad porque sé que las palabras que dije yo al menos sí eran de verdad".

Después de la boda, ella se fue a Cantora para arropar a su tía Isabel por la muerte de doña Ana, que falleció tan solo un par de días antes del enlace. Durante estos últimos días, Anabel ha confesado que su marido no estuvo a la altura de las circunstancias: "Yo estuve a la altura y bastante, es lo que te puedo decir", contesta él. "Ella dice que no estuve a la altura, pero yo insisto en que yo lo pasé muy mal", remarca Omar.

Da por perdida la reconciliación

Por último, confiesa que aunque sigue estando enamorado de ella, merece darse otra oportunidad y ser feliz si otra persona aparece en su vida: "Ella ha encontrado un nuevo mundo, proyectos en los que yo no estoy y ha querido volar sola. Ya está. Yo no soy una tabla de surf, soy mucho más y merezco a alguien que me quiera como quiero yo ahora a Anabel".