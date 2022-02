Fidel Albiac niega haber llamado "inmigrante" a Gloria Camila: "Eso es mentira"

El marido de Rocío Carrasco vio las declaraciones de su cuñada en el programa de Ya son las ocho este lunes desde las instalaciones de Mediaset. Acompañaba a su mujer, que esa noche abría una nueva estancia en Montealto, y los testigos afirman que cuando Gloria Camila lo acusó de llamarla "inmigrante", Fidel Albiac miró la televisión y sentenció: "Eso es mentira".

Jorge Javier Vázquez estaba presente en el momento y ha sido el encargado de contarlo este martes: "Ni se inmutó, es tan inverosímil que ni si quiera le afectó", ha dicho. "Tanto Fidel como Rocío saben que hay alguien detrás de esto, como de todo lo demás, que maneja los hilos. A Gloria Camila también, porque ella misma dijo que no lo había oído, que se lo habían contado".

El presentador, que se ha encontrado en plató con Rosa Benito tras varias semanas intercambiando mensajes poco amables con ella, le ha recriminado a la ex de Amador Mohedano el poco apoyo que le brindó a su sobrina: "ay situaciones insalvables y no he entendido la incomprensión de Rosa Benito. Creo que por mucho que seas una madre no hay que aguantar. Al igual que hay madres que no se portan bien con sus hijos, hay hijos que no se portan bien con las madres".