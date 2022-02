Albert Rivera, tras ser despedido, podría tardar diez años en cobrar una indemnización por "daños morales"

El ex presidente de Ciudadanos ha abandonado el bufete Martínez-Echevarría, donde comenzó a trabajar hace dos años tras su marcha de la política y donde ejercía de presidente ejecutivo. ¿La causa? Según el despacho, Albert Rivera demostró un "bajo rendimiento" y no cumplió los objetivos marcados. Él quiere demandarlos por "daños morales" e "incumplimiento de contrato", pero ese camino sería especialmente complejo para el novio de Malú, que podría tardar una década en llegar al Tribunal Supremo y cobrar lo que exige, si es que gana.

Fuentes consultadas por este portal apuntan a que la guerra entre Rivera y Martínez-Echevarría sería muy dura, especialmente para el primero, acostumbrado a plantar batalla política pero inexperto en lo que se refiere al ámbito jurídico. El ex presidente de Ciudadanos se mueve en un terreno que no controla y en el que los tiempos son distintos: la 'guerra' podría alargarse hasta diez años si llegara al Supremo, pues el despacho cuenta con un equipo de abogados de primer nivel. Es decir, de ganar, Rivera tardaría una década en percibir las cantidades exigidas.

Albert Rivera y su socio, José Manuel Villegas, que también ha dejado el puesto, acusan al despacho de no cumplir lo estipulado, pues les prometieron el cargo de presidente y vicepresidente ejecutivo, respectivamente. Además, señalan que no han recibido los pagos del variable ni la parte del capital de Right Option (la sociedad que está detrás de Martínez-Echevarría), según El Confidencial. Ambos han reclamado al bufete el abono de todas las cantidades que les adeudan en concepto de retribución y de las futuras hasta el 1 de marzo de 2025, fecha en la que finalizaba su contrato, así como una estimación del variable que les habría correspondido hasta entonces.

La intención es pactar, pero tanto Rivera como Villegas están dispuestos a emprender medidas legales para salvaguardar su reputación, pues desde el despacho señalan "su corta experiencia jurídica, concretada en solo dos años como becario en La Caixa, junto con una pasividad e inactividad no vistas nunca en la empresa privada". En un comunicado interno, el despacho señala "su falta de implicación, interés y su desconocimiento más elemental del funcionamiento de una organización empresarial", y recalcan que no están "acostumbrados a discursos vacíos; a llenar los espacios solo con palabras sin soporte real; a unas exigencias de protagonismo tan acusadas".