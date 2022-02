Omar Montes destroza a Anabel Pantoja con su primera exclusiva: "Sucedió algo muy fuerte en Cantora"

La primera entrevista del Negro tras su separación de Anabel Pantoja verá la luz en pocas horas pero este martes se han adelantado algunos titulares del reportaje y todo apunta a que Omar Sánchez ha sido muy duro con la que todavía es su mujer, que se ha derrumbado en el plató de Sálvame al escucharlos.

"Si hubiera sabido lo que sé ahora no me hubiera casado", ha dicho Omar. "Ella es una persona distinta de la que me enamoré. Anabel dejó de necesitarme a su lado". Son algunos de los titulares que ha dejado el Negro hablando de su reciente ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja. Pero ha sido uno el que ha logrado sorprender y desestabilizar a la tertuliana. Según Omar, "pasó algo en Cantora que me hizo replantearme la relación".

El empresario canario, además, afirma que está siendo uno de los peores momentos de su vida: "No puedo ni pronunciar su nombre. Me duele tanto su ausencia, mi vida ya no es la misma, demasiados cambios y ¡tan rápidos! Fue decirme que se separaba y al día siguiente hacer la mudanza. Es terrible. La casa ahora está vacía, se me cae encima".

Omar también ha hablado de uno de los temas más sensibles en la pareja, los hijos: "Mi ilusión es tener hijos y formar una familia pero creo que Anabel no piensa lo mismo".