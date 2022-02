El representante de Margot Robbie aparece muerto a los 47 años tras luchar contra una "depresión paralizante"

Tragedia en Hollywood. Chris Huvane, mánager de estrellas como Margot Robbie y Julianne Moore, ha sido encontrado muerto a los 47 años. En varias ocasiones habló en público de la depresión de la que estaba tratando de recuperarse.

"Estamos devastados más allá de las palabras esta mañana, Chris fue simplemente 'lo mejor de lo mejor'", comunicaron este domingo desde Los Ángeles Management 360. Era socio de esta firma de representación de artistas desde 2015. Fichó por la compañía en 2010.

En la misiva elogiaron las cualidades del representante, que también era actor y llegó a aparecer en un episodio de Sexo en Nueva York como mesero: "Un gerente brillante, consumado colega y amigo, una roca de nuestra empresa y nuestra cultura, amado por todas las personas que lo conocieron. Es una pérdida incalculable y nuestros corazones están con su familia y amigos. Todos somos mejores por haber conocido a Chris, y nos comprometemos a honrar su legado todos los días".

El desaparecido representante habló abiertamente en varias ocasiones de la depresión que padeció. "Recuerdo este día con claridad. Era la cuarta semana de una depresión paralizante, que duró mucho y que todavía me deja con metralla hasta el día de hoy. Consideraba difícil encontrar motivación para vivir a pesar de tener una gran abundancia de razones para hacerlo. El cerebro estaba conectado incorrectamente, lo que me causaba ataques de pánico por primera vez en mis 44 años", escribió en julio de 2021 en sus redes, en una publicación a través de la que recordó su voluntariado en 'Habitat for Humanity'.

Por la lista de sus representados también pasaron otras estrellas del mundo del celuloide como Henry Winkler y Zoey Deutch, que le han despedido en sus redes. También representó a Jensen Ackles o Chadwick Boseman, este último fallecido en agosto de 2020.

En cuanto a su vida personal, Chris Huvane, que nació el 29 de junio de 1974 en Nueva York, compartió su vida con su esposa Cole, con quien era padre de su único hijo, Martín. También lloran su pérdida sus cinco hermanos: Michael, Robert, Stephen, Kevin y Denise Whalen.