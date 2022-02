Rocío Carrasco, sobre las declaraciones de Gloria Camila: "Equivocadas y temerarias"

La hija de Rocío Jurado ha sumado una nueva intervención televisiva este lunes con la tercera entrega de Montealto en Mediaset. Ha entrado en el plató emocionada y también indignada con las últimas declaraciones de su hermana, Gloria Camila, que ha acusado a Fidel Albiac de manejar a su hermana y de llamarla "inmigrante". "Es una intervención equivocada y temeraria", ha respondido Rocío Carrasco.

"Voy a esperar al viernes... y voy a contar martes, miércoles, jueves... Lo haré cuando abramos el despacho, que es muy oportuno", ha dicho visiblemente molesta. "La pobre... Sobre el dinero de la boda, la querella criminal por los papeles... todo, todo lo contestaré el viernes".

Al margen de la polémica, Rocío Carrasco ha mostrado este lunes el baño de su madre y ha recordado algunas anécdotas de su niñez: "Yo quería ser rubia y me echaba agua oxigenada aquí... No sabes cómo acabé, parecía Pumuki, y mi madre me echó una bronca...", ha contado entre risas. "La recuerdo mucho en el sillón de maquillaje. Ella se sentaba, mirándose al espejo, yo me ponía detrás y siempre le daba un beso en el cuello para no estropearle el maquillaje. Lo que mejor maquillaba era el dolor, porque no quería mostrarlo".